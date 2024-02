Kate Winslet o życiu po "Titanicu": Było okropnie

Kate Winslet i "Titanic"

Nakręcony w 1997 roku przez Jamesa Camerona Titanic " stał się olbrzymim kinowym hitem, a Winslet i Leonardo DiCaprio zostali dzięki niemu prawdziwymi megagwiazdami. Winslet miała wtedy 22 lata.Winslet tak wspomina te czasy:I dodała:Winslet podkreśliła także, że była wdzięczna za szansę, jaką otrzymała, ale cena była bardzo wysoka:Aktorka powiedziała wręcz:Okazało się też, że ciągłe zainteresowanie i nieustanna krytyka miały wpływ na jej samoocenę oraz postrzeganie własnego ciała. Dlatego też sceny topless w filmiez zeszłego roku, w którym zagrała ikoniczną fotografkę wojenną i byłą modelkę, nie należały do łatwych.– powiedziała.W 2021 roku Winslet zagrała w dobrze przyjętym serialu, gdzie wcieliła się w tytułową policjantkę z małego miasta. Rok później mogliśmy ją oglądać w nowympt.Następnie zagrała w filmie biograficznym, a na premierę czeka miniserial. Ma to być historia pewnego współczesnego europejskiego reżimu, który powoli chyli się ku upadkowi. Twórcąjest Will Tracy , współscenarzysta