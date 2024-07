10 filmów, które zniszczyły małżeństwa

Wydarzenia na planie jednego z najbardziej kasowych filmów w historii zakończyły długoletnią relację. Tym razem romans nie kwitł przed kamerą, ale za nią. Reżyser " Titanica James Cameron miał zaraz po raz czwarty zostać mężem. Jego wybranką była Linda Hamilton , aktorka znana jako Sarah Connor z dylogii " Terminator ". Podczas kręcenia katastroficznej epopei twórca " Avatara " zaczął poznawać bliżej aktorkę Suzy Amis , wcielającą się we wnuczkę głównej bohaterki. Plotki o romansie nie przeszkodziły w ślubie zaręczonej pary. Związek przetrwał jednak tylko 2 lata. W 2000 roku to Cameron Amis oficjalnie zostali małżeństwem i w przeciwieństwie do wielu par z tego rankingu do dziś pozostają razem.