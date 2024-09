Czy kiedykolwiek zobaczymy "Kung Fury II" z Fasssbenderem i Schwarzeneggerem?

"Kung Fury II". Sądowe kłótnie inwestorów powodem nieobecności filmu w kinach

Zaodpowiadał twórca oryginału. Do filmu udało mu się zaangażować zaskakująco imponującą obsadę. Role otrzymali bowiem:. Niestety wkrótce potem inwestorzy pokłócili się o finansowanie filmu. Sprawa wylądowała w sądzie, a Sandberg został w 2020 roku zmuszony do wstrzymania postprodukcji.Ten rok wydawał się kończyć tragedię, jaką jest konflikt o pieniądze. Proces zakończył się wyrokiem, aNiestety ta historia nie ma happy endu. Jak bowiem donosi portal World of Reel, firma Creasun złożyła. Nie znamy szczegółów, ale wiadomo, że znów chodzi o pieniądze. Nic więc nie wskazuje na to, by w najbliższych miesiącach (a może latach) sytuacja zmieniła się. O filmiemożemy – chyba – zapomnieć. Na szczęście pozostaje nam oryginał.