Strajk aktorów dobiega końca? Nie tak szybko. "Przepaść jest olbrzymia"

W ubiegłym tygodniu negocjatorze AMPTP i SAG-AFTRA zasiedli do stołu, by wypracować kompromis, który umożliwiłby zakończenie strajku aktorów. Po tym, jak wytwórnie i scenarzyści doszli do porozumienia, w Hollywood panował optymizm i nadzieja na szybki powrót do pracy aktorów. Niestety do porozumienia nie doszło.



Rozmowy przerwane. Co się stało?



Podobnie, jak to było w przypadku strajku scenarzystów, AMPTP znów publicznie zaprezentowało swoją "ostateczną ofertę". Wtedy scenarzyści ją odrzucili, ale kolejna runda negocjacji przyniosła upragniony kompromis. Teraz aktorzy również odrzucili ofertę wytwórni i platform, co doprowadziło w środę do ostrej dyskusji i ostatecznie zerwania rozmów. Kiedy strony znów się spotkają, tego na razie nie ustalono.



AMPTP chce, by SAG-AFTRA przyjęło podobne warunki do tych, jakie wynegocjowali scenarzyści. Jak przyznają przedstawiciele związku zawodowego aktorów, w wielu punktach udało się osiągnąć porozumienie, w tym co do podwyżek płacy minimalnej, składek zdrowotnych i emerytalnych, wzrost płacy minimalnej kaskaderów, piosenkarzy i tancerzy.



W przypadku wykorzystania sztucznej inteligencji, aktorzy chcą, by każde takie użycie było możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody artysty. Zgoda jest wyrażana na użycie w konkretnym projekcie, a nie "po wsze czasy".



Największą kością niezgody pozostaje żądanie aktorów, by wytwórnie dzieliły się z artystami zyskami z produkcji powstających dla platform streamingowych. AMPTP stoi jednak twardo na stanowisku, że stworzyłoby to niemożliwe obciążenie budżetowe, czyli dodatkowe 800 milionów dolarów rocznie. Aktorzy tego nie kupują wiedząc, że tylko roczne przychody Amazonu wynoszą ponad 500 miliardów dolarów, a najmniejszego z członków AMPTP Parmount Global ponad 30 miliardów. Zaś sami szefowie uzyskują niemal tyle, ile SAG-AFTRA chce dla kilkunastu tysięcy osób (np. David Zaslav w ciągu ostatnich pięciu lat otrzymał prawie 500 milionów dolarów).