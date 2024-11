Daisy Ridley ponownie u twórcy "Casino Royale". W kolejnym filmie akcji

"Dedication" – o czym opowie film?

Ridley wcieli się w "Dedication" w odznaczoną major piechoty morskiej, Billie Jean Parker, która zostaje zwolniona ze służby po misji na Filipinach. Akcja zakończyła się co prawda sukcesem i jej oddziałowi udało się schwytać przywódcę anarchistycznego, Omara Romatasa, ale nie obeszło się bez wielu ofiar w ludności cywilnej. Po utracie pracy kobieta jedzie odwiedzić swojego umierającego ojca, byłego żołnierza piechoty morskiej, który przygotowuje się do ceremonii poświęcenia budynku szkoły nazwanej na jego cześć.Podczas uroczystości mściwy syn Omara Romatasa atakuje zgromadzonych tam mieszkańców i porywa zakładników. Parker nie zwleka ani chwili i od razu rusza do działania, obmyślając pułapki i precyzyjne ataki, by przechytrzyć napastników. Jej instynkt taktyczny i bezwzględna skuteczność zmieniają przebieg walki, a ona sama musi się w tym czasie zmierzyć z własną przeszłością i udowodnić swoją wartość.Autorem scenariusza jest Dan Gordon (" Huragan " z Denzelem Washingtonem ).Ostatnio mogliśmy oglądać Daisy Ridley w opartej na faktach " Dziewczynie i morze ", w którym aktorka wcieliła się w pływaczkę Trudy Ederle – pierwszą kobietę, która przepłynęła wpław kanał La Manche.