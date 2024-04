Czego we współczesnych kinach nienawidzi Danny McBride?

Danny McBride nie lubi jedzenia i alkoholu w kinach

W wywiadzie przeprowadzonym dla magazynu GQ,. –– stwierdził aktor.Aktor ma jednak własny pomysł na konsumowanie w kinie. Razem z reżyserem nowej trylogii " Halloween Davidem Gordonem Greenem wpadli na plan otworzenia przybytku o nazwie. –– powiedział McBride , który wciąż nie zrealizował projektu.W ostatnich latach McBride zajmował się przede wszystkim pracą za kamerą. Był współscenarzystą trylogii " Halloween ", a także pisał, reżyserował, produkował i grał we własnym serialu " Prawi Gemstonowie ".Opowiada on o tytułowej rodzinie z wielkimi tradycjami telekaznodziejskimi. Są żywym dowodem na to, że kult religijny bywa źródłem zysku w wielu postaciach, wliczając w to własny megakościoł. Najstarszy spośród trojga dorosłego rodzeństwa – Jesse Gemstone ( McBride ) stara się iść w ślady ojca i, wraz z bratem, kontynuować jego dzieło. Okazuje się jednak, że grzechy jego przeszłości stanowią zagrożenie dla całej rodzinny.