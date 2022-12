Darmowe DLC do Elden Ring już od jutra! Jest pewien haczyk

Informacje o grze

Na dwa dni przed rozdaniem nagród Game Awards, FromSoftware zdaje się przypominać graczom, że w tym roku pretendent do gry roku może być tylko jeden. Po długich spekulacjach i plotkach krążących w sieci pojawiła się zapowiedź pierwszego dodatku do " Elden Ring ". Fani mogą być jednak mocno zaskoczeni jaką co ma on do zaoferowania.Jak się okazuje, dodatek jest tak naprawdę patchem wprowadzającym dodatkową zawartość w postaci aren do pojedynków PvP. Wszyscy śmiałkowie będą mieli okazję zmierzyć się w pojedynkach jeden na jednego, każdy na każdego czy też w starciach zespołowych. A to wszystko na arenach umiejscowionych w Limgrave, Leyndell i Caelid, lokacjach dobrze znanych każdemu kto w ten tytuł miał okazję zagrać. Premiera patcha już 7 grudnia.Czy zachęca to Was do powrotu do gry? Elden Ring " opracowany przez FromSoftware, Inc. i BANDAI NAMCO Entertainment Inc., jest fabularną grą akcji z elementami fantasy, osadzoną w świecie stworzonym przez Hidetakę Miyazakiego i George’a R. R. Martina.Niebezpieczeństwa i przygody czają się za każdym rogiem w największej dotychczas grze od wydawcy FromSoftware. Hidetaka Miyazaki – Prezes i dyrektor ds. gier w FromSoftware Inc. Znany z reżyserowania cieszących się uznaniem krytyków gier w ulubionych seriach, takich jak " Armored Core " i " Dark Souls ". George R. R. Martin jest autorem wielu powieści będących bestsellerami "New York Timesa", w tym uznanej serii "Pieśń lodu i ognia" złożonej z ksiąg: " Gra o tron ", "Starcie królów", "Nawałnica mieczy", "Uczta dla wron" i "Taniec ze smokami". Jako pisarz i producent, pracował nad serialami " The Twilight Zone ", "Piękna i bestia" oraz różnymi filmami fabularnymi i pilotami, które nigdy nie zostały zrealizowane. Mieszka z uroczą żoną Parris w Santa Fe w stanie Nowy Meksyk.