Oficjalnie! Filmowy "Elden Ring" z reżyserem. Właściwa osoba na właściwym miejscu?

Ekranizacja "Elden Ring" potwierdzona

A24 chce podbić serca graczy

to jedna z najważniejszych gier wydanych w tej dekadzie. Wspólne dzieło Hidetaki Miyazakiego George'a R.R. Martina debiutowało w lutym 2022 roku i od tamtej pory jest obiektem zachwytów milionów graczy na całym świecie.Na Ziemiach Pomiędzy, rządzonych przez królową Marikę Wieczną, doszło do rozbicia Eldeńskiego Kręgu – źródła życia Złotego Drzewa. Będące w połowie bogami dzieci Mariki zapragnęły odłamków zniszczonego Kręgu, zwanych Wielkimi Runami. Nowo pozyskana moc sprowadziła na nich jednak szaleństwo, doprowadzając do wojny – Roztrzaskania. Wojny oznaczającej porzucenie przez Wyższą Wolę. Przewodnictwa łaski doświadczą teraz zmatowieńcy, którzy wcześniej zostali pozbawieni dobrodziejstw złota i wygnani z Ziem Pomiędzy. Ty, co żyjesz mimo śmierci! Choć dawno temu opuściła cię łaska, ruszaj ku Ziemiom Pomiędzy przez spowite mgłą morze, aby stanąć przed Eldeńskim Kręgiem. I zostać Eldeńskim Władcą.Szczegóły filmowegonie są na razie znane. Wiadomo jednak, że Alex Garland oprócz wyreżyserowania widowiska zajmie się również przygotowaniem scenariusza.W ostatnich miesiącach A24 wyraźnie zintensyfikowało swoje działa na rzecz podboju rynku adaptacji gier wideo zdominowanych przez sukcesy takich tytułów jak " Super Mario Bros. Film " czy " Minecraft. Film ".nie jest więc jedyną grą, która otrzyma wersję filmową od studia A24. W przygotowaniu jest też. Za ten projekt odpowiada Michael Sarnoski , reżyser filmów " Świnia " z Nicolasem Cage'em oraz " Ciche miejsce: Dzień pierwszy " (prequel cyklu Johna Krasinskiego ).