David Harbour będzie walczył ramię w ramię z Chrisem Hemsworthem

Świeżo upieczony Hellboy, czyli David Harbour , dołączy do obsady produkcji NetflixW głównej roli zobaczymy Chrisa Hemswortha. to historia zmęczonego życiem najemnika imieniem Rake. Otrzymał on właśnie nowe zadanie - ma ochronić życie syna pewnego biznesmena. Podczas akcji będzie mu towarzyszył kumpel po fachu, w którego wcieli się właśnie Harbour Hemsworth nie jest jedyną osobą związaną z MCU, która będzie pracować przy tym projekcie. Producentami i autorami scenariusza są bracia Russo , reżyserzy dwóch części, a za kamerą stanie Sam Hargrave , który w scenach kaskaderskich w MCU jest Kapitanem Ameryką zamiast Chrisa Evansa Zdjęcia rozpoczną się w jeszcze w tym miesiącu i potrwają do marca. Kręcone będą m.in. w Indiach i Indonezji.