Fani czekają na ten powrót. Twórca "Kung Fury" szykuje nowy film!

Co wiemy o nowym filmie twórcy "Kung Fury"?

– tak Sandberg opisuje projekt.. Jego najlepszy przyjaciel, tyranozaur o imieniu Blaze Falcon, woli jednak siedzieć w domu i grać w gry wideo. Gdy zostaje porwany przez złowieszczego Dreadmancera, bohater rusza śladem kumpla. Aby go uratować, musi zebrać drużynę postaci o niezwykłych mocach.Jeśli opis fabuły brzmi dla Was jak powtórka z " Kung Fury ", do takich tonalnych porównań przyznaje się sam reżyser. –– stwierdził. Sandberg , który również wcieli się w Dragonlorda, obecnie nanosi poprawki na scenariuszu. Niedługo zacznie też proces castingu.. Twórcy nie chcę korzystać z, jak miało to miejsce w przypadku " Kung Fury ", ale z wirtualnych narzędzi produkcyjnych. Dzięki temu poszerzą swój wachlarz możliwości przy utrzymaniu stosunkowo niewielkiego budżetu.Cały projekt jest finansowany przez fińskiego biznesmena, współzałożyciela Supercell, firmy tworzącej gry mobilne (m.in. " Clash of Clans ")., który planuje wykreowanie nowej marki w świecie filmu.