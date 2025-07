Miał być czarny Superman. Co dzieje się z projektem?

David Zaslav nie chce czarnego Supermana

Zwiastun "Supermana" Jamesa Gunna

Odpowiedzi udziela The Wall Street Journal. W obszernym artykule poświęconym filmowi " Superman Jamesa Gunna znalazła się krótka notka o filmie Coatesa Dowiedzieliśmy się z niej, żedla czarnoskórej mniejszości. Studio miało już nawet kandydatów na reżysera.Dlaczego więc nic się z tym projektem nie stało? WSJ twierdzi, że odpowiedzialnym za to jestWarto pamiętać, że czarny Superman nie był wymysłem filmowców. Ta postać w uniwersum DC Comics istnieje i to w kilku różnych odsłonach. Najsłynniejszymi wersjami sąorazProjekt miał mieć podobny status co " Joker " i " Batman ", czyli stanowić część tzw.