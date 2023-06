Detektyw z Hawajów idzie na emeryturę. Serial "Magnum" skasowany

To już koniec serialu "Magnum: Detektyw z Hawajów"

O serialu "Magnum: Detektyw z Hawajów"

Zwiastun 5. sezonu serialu "Magnum: Detektyw z Hawajów"

Pierwotnie serialnadawany był przez CBS. Na antenie stacji zaprezentowano 76 odcinków podzielonych na cztery sezony. W 2022 roku CBS zdecydowało się, by serial zakończyć.Producencinie poddali się i znaleźli dla niego nowy dom. NBC zdecydowało się na produkcję piątego sezonu składającego się z 20 odcinków. Pierwsze 10 odcinków zostało wyemitowanych na początku tego roku. Ostatnie 10 odcinków zapewne trafi na antenę NBC na początku przyszłego roku. Magnum: Detektyw z Hawajów " to reboot niezwykle popularnego w latach 80. serialu " Magnum ", którego gwiazdą był Tom Selleck . W nowej wersji tytułowego bohatera gra Jay Hernández . Jest on weteranem wojny w Afganistanie, który po zakończeniu służby przenosi się na Hawaje, gdzie zostaje prywatnym detektywem. Magnum: Detektyw z Hawajów " stanowi część Lenkov-verse (od producenta Petera M. Lenkova ). W jego skład wchodzą także: " Hawaii 5.0 " i " MacGyver ".