BIULETYN: Nie żyje Michel Legrand

Getty Images © Foc Kan



W sobotę Paryżu zmarł francuski kompozytor Michel Legrand . Jest laureatem trzech Oscarów (za muzykę do filmóworaz piosenkę "The Windmills of Your Mind" z filmu) i pięciu nagród Grammy . Miał 86 lat. [za: Variety] Nicole Kang pojawią się w nowym serialu Arrowverse Tandy zagra Sophie Moore, jedną z najtwardszych kobiet i najbardziej oddanych prawu i porządkowi w Gotham. Johnson zagra Luke'a Foxa, samozwańczego obrońcy dobrego imienia Batmana. Kang wcieli się w Mary Hamilton, przyrodnią siostrę Kate Kane, serialowej Batwoman. [za: Deadline]zdobyła statuetkę Złotego Orła dla najlepszego rosyjskiego filmu roku. Jej autor Aleksiej Fiedorczenko został najlepszym reżyserem. Złote Orły stworzył Nikita Michałkow jako konkurencję dla nagród Nike o miano "rosyjskich Oscarów". [za: The Hollywood Reporter] Alex Ross Perry został wybrany na stanowisko reżysera horroru. Obraz inspirowany jest cyklem młodzieżowych książek R.L. Stine'a (autora serii "Gęsia skórka"). Akcja filmu rozgrywać się będzie w obozie letnim Nightwing w 1978 roku. Przebywające tam osoby będą zmuszone do walki z mocami ciemności.wyreżyseruje Leigh Janiak . [za: The Hollywood Reporter]Netflix za 45 milionów dolarów kupił prawa do dystrybucji nowego filmu Rona Howarda . Punktem wyjścia dla fabuły stanowić będą opublikowane pod tym samym tytułem wspomnienia J.D Vance'a. Film opowie o ciężkiej doli klasy robotniczej zamieszkującej tzw. pas rdzy (obszar Stanów Zjednoczonych, w czasach prosperity zwany pasem stali za sprawą prężniej rozwijającego się przemysłu ciężkiego, kiedy ten jednak zaczął podupadać, region stał się synonimem biedy i rozpadu). Będzie to historia walki jednostki o wydobycie się z biedy w świecie, w którym dominuje ubóstwo, nierówność społeczna i narkotyki. Sam Vance dorastał w Ohio i Kentucky. Służył w piechocie morskiej. Dzięki wpływom babki zdołał zdobyć wyższe wykształcenie. Obecnie współpracuje jako komentator polityczny z CNN. [za: Deadline]Trzy nowe seriale stacji CBS są bezpieczne i otrzymały zlecenia na realizację drugich sezonów. Są to:oraz. [za: The Hollywood Reporter] Robert Davi znalazł się w obsadzie thrillera Daniela J. Coplana. Zagra milionera Johna Conovera, który dorobił się fortuny na wodzie Wise Water. Po samobójczej śmierci syna wycofał się na 15 lat z życia publicznego. Teraz spróbuje odpokutować przeszłe winy. Razem z filmowcem oraz właścicielem klubu komediowego zostanie wplątany w intrygę rosyjskiego oligarchy, który spróbuje przejąć kontrolę nad kalifornijską wodą. [za: Deadline] Shannon Tarbet dołączyła do obsady. Jest to historia młodej kobiety, która z pomocą babci i matki swojej najlepszej przyjaciółki zamierza zrealizować marzenie zmarłej matki - otworzenie piekarni w Notting Hill. [za: Deadline]Netflix zleca produkcję serialu limitowanego. Będzie to ekranizacja powieści Sarah Pinborough wydanej w Polsce pod tytułem. David i Adele wydają się na parą idealną. Ceniony psychiatra i jego olśniewająco piękna, zapatrzona w niego żona budzą powszechny zachwyt. Ale dlaczego on zamyka ją w domu? I dlaczego ona ukrywa przed nim nową przyjaciółkę? Louise, nowa sekretarka Davida daje się wciągnąć w orbitę tej dziwnej pary – z nią się przyjaźni, z nim romansuje. I coraz bardziej utwierdza się w przekonaniu, że w związku tych dwojga dzieje się coś bardzo złego. Ale Louise nie zdaje sobie sprawy z zasięgu tego zła ani z tego, jak daleko może się posunąć ktoś zakochany na śmierć i życie. [za: Deadline] Bradley Whitford zagra główną rolę w nowym, na razie niezatytułowanym, serialu stacji NBC. Będzie to historia profesora muzyki prestiżowego uniwersytetu, który niespodziewanie zostaje szefem wiejskiego chórku kościelnego. [za: TV Line]