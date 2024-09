Dialogi Jamesa Camerona są żenujące? Reżyser odpowiada na krytykę

James Cameron odpowiada na krytykę dialogów w swoich filmach

, powiedział magazynowi "Empire" James Cameron o pierwszym " Terminatorze ".W kwestii dialogów twórca dodał:, podsumował Cameron James Cameron kupił prawa do adaptacji nadchodzącej książki Charlesa Pellegrino – reportażu zatytułowanego "Ghosts of Hiroshima". Jak podaje Deadline, reżyser zamierza podjąć prace nad projektem, gdy tylko pozwoli na to produkcja " Avatara Podstawą projektu Jamesa Camerona będą dwa reportaże Charlesa Pellegrino – wydany w 2015 roku " Last Train from Hiroshima ", który dał filmowi tytuł, oraz "Ghosts from Hiroshima", którego premiera zaplanowana jest na sierpień 2025 roku. Bohaterem filmu będzie mężczyzna, który był w Hiroszimie, gdy Amerykanie zrzucili na miasto bombę atomową. Przeżył i postanowił wyjechać do Nagasaki, gdzie zrzucono drugą bombę. Także i tym razem udało mu się ujść z życiem.W swoich książkach Charles Pellegrino oddaje głos ocalałym, szczegółowo opowiadając o bombardowaniach i jego konsekwencjach. James Cameron spotkał się z Tsutomu Yamaguchim, jedyną osobą, która przeżyła obie eksplozje, na krótko przed jego śmiercią w 2010 roku.– skomentował Cameron