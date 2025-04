"Blockbustery potrzebują AI żeby przetrwać" – mówi James Cameron

Co powiedział James Cameron?

Rozmowa z nagrodzonym Oscarem twórcą " Titanica " miała miejsce w podcaście "Boz to the Future". Spośród wielu poruszanych tematów najciekawszym wydaje się spojrzenie reżysera na temat sztucznej inteligencji. W dominującej Hollywood krytyce i sceptycyzmie w stosunku do AI, głos Camerona wybija się bowiem na tle wypowiedzi innych twórców bardziej pragmatycznym podejściem. Reżyser przyznał, że przyszłość wysokobudżetowych blockbusterów zależy od redukcji kosztów efektów specjalnych. W tym pomóc twórcom miałaby sztuczna inteligencja, wspierająca pracę działu, ale nie zastępująca człowieka całkowicie.powiedział Cameron.Dla twórcy więc AI ma być usprawniającymi i przyspieszającymi pracę artystów zestawami narzędzi, a nie zastępującymi ich twórczymi modelami. Na potwierdzenie tej tezy portal Variety przytacza także słowa Camerona z zeszłego roku, kiedy to wyrażał wątpliwość co do "artystycznych" zdolności sztucznej inteligencji.– powiedział twórca.Warto w tym miejscu odnotować, że Cameron rozwojem AI w kontekście kina zainteresowany jest już od jakiegoś czasu. We wrześniu 2024 dołączył chociażby do zarządu Stability AI – firmy zajmującej się modelem przekształcającym tekst w obraz.