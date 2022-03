Discovery połączy się z WarnerMedia. Akcjonariusze poparli fuzję

Powstaje nowy koncern: Warner Bros. Discovery

Jakie media znajdą się w posiadaniu Warner Bros. Discovery?

Akcjonariusze koncernu Discovery zagłosowali za fuzją z WarnerMedia, obecnie będącym własnością AT&T. Koszt przejęcia to 43 mld dolarów. W rezultacie powstanie nowy koncern działający pod nazwą Warner Bros. Discovery. Transakcja zostanie sfinalizowana na początku drugiego kwartału 2022 roku.Decyzja została podjęta na walnym zgromadzeniu inwestorów koncernu Discovery. To ostatni z kluczowych warunków przed finalizacją fuzji. WarnerMedia zostanie wyłączony ze struktur AT&T i połączy się z Discovery, tworząc nowy koncern o nazwie Warner Bros. Discovery. Firma ma już logo oraz slogan "the stuff that dreams are made of" ("rzeczy, z których stworzono sny"), będący cytatem z filmu " Sokół maltański " (1941).Szacowana data sfinalizowania transakcji to okres między 11 a 28 kwietnia 2022 roku. Zgodę na fuzję wyraził już Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oraz rady dyrektorów zarówno AT&T, jak i Discovery.71% akcji nowej firmy będzie w posiadaniu akcjonariuszy AT&T. W zamian za WarnerMedia AT&T otrzyma 43 mld dolarów (w gotówce oraz innej formie, m.in. obligacjach). Fuzja ma pozwolić firmom zaoszczędzić 3 mld dolarów i zmniejszyć poziom zadłużenia.Prezesem Warner Bros. Discovery będzie David Zaslav, urzędujący dyrektor Discovery. Jason Kilar, obecny prezes WarnerMedia ma ustąpić ze stanowiska.WarnerMedia jest właścicielem m.in. HBO, HBO Max, CNN, Warner Bros., DC Films, New Line Cinema, TBS, TNT, TruTV, Cartoon Network/Adult Swim, Turner Sports i Rooster Teeth. Firma jest też współwłaścicielem CW Network (razem ze studiem Paramount). W posiadaniu Discovery znajdują się natomiast Discovery Plus, Discovery Channel, HGTV, Food Network, TLC, Investigation Discovery, Travel Channel, Turbo/Velocity, Animal Planet, Science Channel, OWN (Oprah Winfrey Network), a także Grupa TVN.Powstały na skutek fuzji koncern Warner Bros. Discovery będzie obecny w ponad 220 krajach i na 50 obszarach językowych.