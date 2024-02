Disney+ też będzie walczył z dzieleniem kont

Mniej użytkowników Disney+. To efekt podwyżki cen

Disney bierze się za walkę z dzieleniem kont

Jak poinformował Disney,w USA, Kanadzie i na świecie (ale bez Disney+ Hotstar) wyniosła na koniec IV kwartału. Oznacza toDisney twierdzi, że spadek jest spowodowany wzrostem cen subskrypcji, do którego doszło właśnie w IV kwartale.. Na koniec IV kwartału wyniosła ona 43,9 mln (o 1,2 mln mniej niż kwartał wcześniej).W tym przypadku może to być spowodowane rozpoczęciem integracji w Ameryce platformy Hulu z Disney+. Na razie działa to w wersji beta, ale od marca ma być już wspólna platforma.Walka z dzieleniem kont rozpocznie się wreszcie na poważnie. Disney już rozpoczął wysyłanie komunikatów do amerykańskich użytkowników, w których informuje o zmianach w regulaminie.Nowe zasady zaczną obowiązywać od 14 marca.Latem 2024 Disney zacznie blokować tych użytkowników, których podejrzewa o niezgodne z regulaminem korzystanie z kont platform streamingowych koncernu. Użytkownicy ci otrzymają opcję wykupienia własnej subskrypcji.- powiedział CFO Disneya Hugh Johnston.