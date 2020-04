Disney+ szykuje remake "Robina Hooda"

Disney ogłosił właśnie rozpoczęcie przygotowań do realizacji filmu. Będzie to remake. Projekt ominie jednak kina i trafi od razu na platformę Disney+.Za kamerą nowegostanie Carlos López Estrada , który za swój pełnometrażowy debiutnominowany był do nagrody Gildii Reżyserów. Scenariusz przygotuje Kari Granlund , która ma już na koncie jeden projekt Disney+ -, czyli nową wersjębędzie filmem hybrydowym łączącym grę aktorów z animacją komputerową. Głównymi bohaterami wciąż będą antropomorficzne zwierzęta. Całość zachowa też swój musicalowy i komediowy charakter.