Disney+ w Europie pobrano już 5 milionów razy

24 marca platforma Disney+ wystartowała w siedmiu krajach Europy: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Austrii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Szwajcarii. Jak podaje portal Variety, w ciągu jednego dnia aplikacja została pobrana 5 mln razy.Oczywiście nie oznacza to wcale, że platforma ma 5 milionów nowych subskrybentów. Część użytkowników z całą pewnością pobrała aplikację kilka razy, na różne urządzenia. Mimo to dane te wskazują, że zapotrzebowanie na internetową rozrywkę jest wysokie, gdy większość Europejczyków pozostaje w domach.Przypomnijmy, że cztery miesiące temu platforma debiutowała w Stanach Zjednoczonych. Przed 24 marca dostępna była w: USA, Kanadzie, Holandii, Australii i Wielkiej Brytanii i od początku roku pozostawała siódmą najchętniej ściąganą aplikacją (wyżej są: Tinder, YouTube, Netflix, TikTok, Tencent Video oraz iQIYI).Disney+ w Europie oferuje słabszą jakość wideo, ponieważ platforma włączyła się w działania medialnych koncernów mające na celu obniżenie obciążeń sieci internetowej.Disney+ miał w tym tygodniu debiutować również we Francji, ale start został przesunięty o dwa tygodnie. Wstrzymano również start platformy w Indiach. W tym przypadku nie podano nowej daty.