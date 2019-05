Disney kupił Fox nie po to, by studio kręciło filmy?

Wszystko wskazuje na to, że Disney kupił wytwórnie filmowe 21st Century Fox nie po to, żeby te kręciły filmy, ale dla ich bibliotek. Tak można wnioskować po tym, jak o planach produkcyjnych 20th Century Fox wypowiedział się szef Disneya.Bob Iger ujawnił podczas omawiania dochodów koncernu za ostatni kwartał i planach na przyszłość, że 20th Century Fox będzie produkować i wprowadzać do kin około 5-6 filmów rocznie. Dla porównania w ubiegłym roku Fox miał 12 premier i był to najskromniejszy rok w tym wieku. W poprzednich latach liczba nowości kinowych nie spadała poniżej 14.Wciąż nie jest jasne, jakiego rodzaju filmy będą powstać pod sztandarami 20th Century Fox. Szefowie Disneya sugerowali, że będą to bardziej niszowe produkcje lub/i skierowane do starszego widza, które nie mogłyby powstać w Disneyu mającym ostre regulacje dotyczące tego, co można, a czego nie można pokazywać na ekranie.Wiadomość o ściętych o połowę planach produkcyjnych 20th Century Fox pojawiła się zaledwie półtora miesiąca po tym, jak Disney zamknął inną wytwórnie 21st Century Fox - Fox 2000. To studio specjalizowało się w średnio- i niskobudżetowych produkcjach takich jakczy(ten ostatni zostanie wkrótce przerobiony przez Disneya na serial).