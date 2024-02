Disney ogłasza: "Vaiana 2" powstaje. I trafi do kin jeszcze w tym roku!

O czym opowie "Vaiana 2"/"Moana 2"?

Dwayne Johnson jako Maui

"Vaiana: Skarb oceanu" – zwiastun

Druga część nominowanej do Oscara w 2017 roku animacji opowie o kolejnych przygodach Moany, Maui i nowej załogi. Moana wyruszy w podróż po odległych i niebezpiecznych wodach Oceanii po otrzymaniu wezwania od swoich przodków.Drugą część wyreżyseruje Dave Derrick Jr. Muzykę skomponowali zdobywcy nagrody Grammy – Abigail Barlow i Emily Bear, nominowana do Grammy Opetaia Foa’i oraz trzykrotny zdobywca nagrody Grammy Mark Mancina.Na razie nie wiadomo, czy Dwayne Johnson powtórzy swoją rolę jako Maui.Wiadomo natomiast, że w przygotowaniu pozostaje wersja aktorska z Johnsonem. Premiera odbędzie się 27 czerwca 2025 roku."Vaiana: Skarb oceanu" to opowieść o przygodach nastolatki, która, chcąc dokończyć dzieła swych przodków, wyrusza w niebezpieczną misję. Podczas podróży poznaje potężnego niegdyś półboga Maui. Od tego momentu wspólnie żeglują przez bezmiar oceanu, który nie szczędzi im karkołomnych przygód, obfitujących w spotkania z ogromnymi potworami.