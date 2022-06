Disney i Pixar - te filmy i seriale musi obejrzeć każde dziecko

To czarująca opowieść o rodzinie Madrigal, której członkowie obdarowani są magicznymi zdolności i wykorzystują je, by służyć ludziom w swojej społeczności. Ze swoich nadprzyrodzonych mocy cieszą się wszyscy, poza nastoletnią Mirabel. Jest jedyną osobą w rodzinie, która nigdy nie otrzymała żadnego magicznego daru. Mimo swojej odmienności Mirabel stara się dopasować do uzdolnionej rodziny i nadrobić swoje "braki" optymizmem oraz poczuciem dumy ze swojego pochodzenia. " Nasze magiczne Encanto " to nie tylko piękna, wypełniona kwiatami i kolorami animacja, przybliżająca widzom atmosferę Ameryki Południowej. To przede wszystkim opowieść o dojrzewaniu, próbach znalezienia swojego miejsca w życiu i mocy zjednywania ludzi, która zależy od siły serca, a nie potęgi magii.