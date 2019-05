Disney ogłasza daty "Avatarów", "Star Wars", "Nowych Mutantów"

Disney ogłosił nowe plany dystrybucyjne uwzględniające już przejęte od 21st Century Fox filmy. Mamy złe informacje dla fanów Jamesa Camerona i mutantów X-Men, a dobre dla tych, którzy czekają na kolejne filmy w świecie "Gwiezdnych wojen".Na kolejne części szykowanego od dekady cyklu przyjdzie nam poczekać o rok dłużej. Disney bowiem dokonał drastycznych opóźnień w premierach. Jednak na razie zachował w kalendarzu wszystkie cztery sequele. Poniżej znajdziecie daty amerykańskich premier widowisk:- 17 grudnia 2021 roku (zamiast 18.12.20)- 22 grudnia 2023 roku (zamiast 17.12.21)- 19 grudnia 2025 roku (zamiast 20.12.24)- 17 grudnia 2027 roku (zamiast 19.12.25)Disney ogłosił daty premiery trzech filmów z cyklu "Gwiezdne wojny". Widowiska będą trafiać do kin na przemian z. Studio nie określiło jednak, czy wszystkie stanowić będą jedną trylogię. Przypomnijmy, że w przygotowaniach są bowiem dwa cykle. Nad jednym pracuje Rian Johnson , nad drugim twórcyAmerykańskie daty filmów to:- 16 grudnia 2022 roku- 20 grudnia 2024 roku- 18 grudnia 2026 roku- Disney dokonał kolejnej radykalnej zmiany daty premiery. Obraz nie wejdzie do kin w sierpniu tego roku, ale dopiero 3 kwietnia 2020 roku. Przypomnijmy, że nakręcone już komiksowe widowisko pierwotnie miało zostać pokazane światu w kwietniu 2018 roku.- projekt, którego gwiazdą od lat pozostał Channing Tatum , nie trafi do realizacji. Disney usunął go z kalendarza premier.- widowisko SF z Bradem Pittem miało trafić do kin pod koniec maja, teraz amerykańska premiera wyznaczona została na 20 września. Nie można więc wykluczyć, że obraz zadebiutuje na którymś z sierpniowych lub wrześniowych festiwali (np. w Wenecji).- premiera animacji została przesunięta z sierpnia na 25 grudnia 2019 roku.- ma przesuniętą premierę z grudnia na 21 lutego 2020 roku.- ma przesuniętą premierę z lutego 2020 roku na 14 sierpnia 2020 roku.- ekranizacja bestsellerowej powieści miała pojawić się w kinach w sierpniu tego roku. Disney przesunął premierę na 29 maja 2020 roku.w reżyserii Stevena Spielberga pojawi się w amerykańskich kinach 18 grudnia 2020 roku.- aktorskie widowisko inspirowane animacjąma wyznaczoną premierę na 23 grudnia 2020 roku.- animacja Foxa miała trafić do kin w lutym 2020 roku. Disney wprowadzi ją 5 marca 2021 roku.- animacja Foxa miała trafić do kin w marcu 2021 roku. Disney usunął ją z kalendarza.