Disney wyrzucił ją, bo mówiła o LGBT? Teraz zapłaci jej miliony

"Argentyna, 1985" czy prawa osób LGBT? Dlaczego Victoria Alonso musiała odejść?

Ani prawnicy Alonso, ani przedstawiciele Disneya nie komentują wyniku ugody.Przypomnijmy,po przepracowaniu w17 lat. W momencie zwolnienia piastowała stanowisko President, Physical and Postproduction, VFX and Animation Production.Początkowonie ujawniał powodów jej zwolnienia. Potem przedstawiciele koncernu twierdzili, że Alonso . Tymczasem Alonso była producentką, który walczył o Oscara w kategorii film międzynarodowy.Gala Oscarowa odbyła się 12 marca, czyli 5 dni przed zwolnieniem Alonso przegrał oscarową rywalizację. Najlepszym filmem międzynarodowym został niemieckiInaczej sprawę przedstawiła prawniczka Alonso Victoria Alonso dołączyła dow 2006 roku zajmując się efektami specjalnymi i postprodukcją. Była jedną z koproducentek widowiska. Funkcję tę pełniła także w filmach:oraz. Potem została awansowana do pozycji producenta wykonawczego. Ostatnio pełniła ją w kinowym widowiskui specjalnym filmie Disney+