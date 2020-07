Dołącz do zbiórki społecznościowej Festiwalu Dwa Brzeg

Pomóż nam zorganizować 14. Festiwal Dwa Brzegi. Dołącz do zbiórki społecznościowej, dzięki której mamy nadzieję zrealizować tegoroczny Festiwal w nowej, hybrydowej formule: www.wspieram.to/dwabrzegi2020 Siłą Dwóch Brzegów jest wierna publiczność, do której kierujemy ten projekt — zapraszamy Was do współfinansowania Festiwalu, do dołożenia swojej cegiełki, dzięki czemu tym bardziej jeszcze będziecie mogli powiedzieć: "To jest mój Festiwal!".Dlaczego to robimy? Kryzys — którego obecnie wszyscy doświadczamy — wywołany pandemią COVID-19, postawił także nas, organizatorów Dwóch Brzegów, w obliczu trudnego wyzwania. Zdecydowaliśmy się znaleźć sposób na zachowanie tradycji festiwalu filmowego w Kazimierzu i Janowcu. Realizujemy go w tzw. wersji hybrydowej — którą uznaliśmy za najbezpieczniejszą dla naszych Widzów. Bardzo się z Wami zżyliśmy i nie chcielibyśmy narażać Was na jakiekolwiek ryzyko."Pandemia to także kryzys gospodarczy, dlatego wielu naszych sponsorów, przyjaciół Festiwalu musiało ograniczyć swoje dotacje, niektórzy byli zmuszeni w ogóle się wycofać. Również instytucje państwowe znacznie zmniejszyły dotacje na wydarzenia kulturalne, w tym na Dwa Brzegi. Dlatego zwracamy się do Was, naszych przyjaciół, widzów, z którymi przeżyliśmy wiele pięknych chwil w dotychczasowej historii Festiwalu Dwa Brzegi, o włączenie się do naszej zbiórki społecznościowej. Chcemy poprosić Was o to, abyście poczuli się współfinansującymi Festiwal Dwa Brzegi." (Grażyna Torbicka, Dyrektor Artystyczna Festiwalu)WSPIERAM DWA BRZEGI — JAK TO ZROBIĆ?Kampania crowdfundingowa, czyli finansowanie społecznościowe, jest metodą pozyskiwania funduszy na realizację projektów dzięki wsparciu jego odbiorców, widzów i przyjaciół. Niezależnie od tego, jaką kwotą zdecydujesz się wesprzeć nasz projekt, możesz wybrać coś dla siebie z długiej listy nagród. Zorganizuj z nami tegoroczny Festiwal!1. Załóż konto tutaj: www.wspieram.to/login . Jest to proste i zajmuje chwilkę.2. Pamiętaj! Podczas rejestracji podaj swój aktualny adres e-mail, czyli taki z którego korzystasz na co dzień. Jest to bardzo ważne, bo to właśnie na ten adres będziemy do Ciebie pisać, ustalając szczegóły przekazania nagrody. Jeżeli masz już konto na wspieram.to, sprawdź koniecznie czy adres e-mail, który podałeś/-aś jest aktualny.3. Zapoznaj się z opisem i celem projektu: www.wspieram.to/dwabrzegi2020 4. Zdecyduj, którą nagrodę chcesz dla siebie wybrać oraz jaką kwotą chcesz wesprzeć Festiwal.5. Przykładowo: Jesteś zainteresowany/-a nagrodą "Pakiet pamiątkowy". Jej kwota została określona na "170 zł lub więcej". Wybierając tę nagrodę, możesz wpłacić 170 zł lub wyższą kwotę. Oznacza to, że wybierasz nagrodę, którą chcesz otrzymać, a następnie określasz, jaką kwotę chcesz przekazać na realizację Festiwalu. Nie może ona być jedynie niższa, od tej, która jest przypisana do danej nagrody.6. Twoje pieniądze są bezpieczne. Serwis wspieram.to to sprawdzony partner dużych kampanii crowdfundingowych.7. Pamiętaj, każde wsparcie ma znaczenie. Dziękujemy!WYBIERZ NAGRODĘChcąc odwdzięczyć się za każdą Waszą wpłatę, przygotowaliśmy dla Was długą listę nagród — jest ich 50! Powstała ona w dużej mierze dzięki udziałowi Partnerów i Przyjaciół Festiwalu — instytucji i firm, ale także osób prywatnych. Wszyscy oni przekazali swój czas lub efekty swojej pracy na cel tej zbiórki. Dziękujemy!Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi nagrodami. Pozostajemy również do dyspozycji — jeżeli macie pytanie lub chcielibyście dowiedzieć się więcej o konkretnej nagrodzie lub sposobie jej realizacji, piszcie do nas śmiało na adres: wspieram@dwabrzegi.pl.PRZYDATNE LINKITu znajdziesz szczegółowy opis projektu i listę nagród oraz dołączysz do zbiórki społecznościowej, wspierając Dwa Brzegi finansowo: www.wspieram.to/dwabrzegi2020 Tu możesz zapoznać się z prezentacją wszystkich nagród: DB_2020_WSPIERAMTO_NAGRODY_PDF 14. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi odbywa się w dniach 1–9 sierpnia 2020 r. Zachęcamy do śledzenia naszych newsletterów oraz profilu na FACEBOOKU i INSTAGRAMIE.