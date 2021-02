Dobry serial na weekend? Sprawdź Player.pl!

Kiedyś był tylko Netflix i HBO GO. Teraz Player.pl wszedł do grona największych graczy wśród subskrypcyjnych serwisów VOD. Podobnie jak czołowi liderzy od paru lat Player.pl tworzy też własne seriale i programy rozrywkowe. W przeciągu zaledwie kilkunastu miesięcy zaproponował widzom aż 5 nowych autorskich seriali online (a także kilka programów rozrywkowych). Każdy z tych tytułów szybko zyskał niesłychaną popularność, trafiając na listy najchętniej oglądanych seriali w Polsce. Czy Player.pl to nowy potentat serialowy?

"Chyłka" – ryzyko się opłaca

Im dalej w las, tym. Lepiej. Seriale Player Original z rosnącą popularnością

Serial na podstawie filmu

Pierwszym serialem Player Original była " Chyłka ", której nie trzeba przedstawiać nikomu. Serial kryminalny na bazie książek Remigiusza Mroza doczekał się w wiosną 2021 roku już czwartego sezonu, ale od początku był strzałem w 10! Szybko stał się megahitem Playera. Widać wyraźnie, że Polakom brakowało tak odważnej produkcji. Bezczelna, brawurowa i piekielnie błyskotliwa Chyłka (w tej roli fantastyczna Magda Cielecka ) za szybko jeździ, za dużo klnie i stanowczo za dużo pije. Mimo że to ostatnie się zmienia w najnowszej serii, Joanna Chyłka nie jest spokojną, ułożoną i grzeczną bohaterką – te powoli odchodzą do lamusa. Już w 2019 roku seria " Chyłka " była najchętniej oglądaną propozycją na Player.pl . Niedawno serwis "Just Watch" podał, że produkcja jest najczęściej wybieranym serialem w Polsce, swoją popularnością wyprzedając największe zagraniczne produkcje. Jak na pierwszy serial oryginalny, trzeba przyznać, że Player.pl rozbił bank!Kolejne kryminalne i obyczajowe seriale Player Original – " Szadź ", " Żywioły Saszy-Ogień ", " Nieobecni ", " 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy " – prezentują równie wysoki poziom. Każdy z nich zyskał ogromną rzeszę fanów. Widać wyraźnie, że Player.pl obrał dwie strategie przy produkcji serialowej – kontrowersja i nieoczywistość – bowiem, każdy z kolejnych "originalsów" jest krok dalej od poprzedniego. Szadź " to opowieść o seryjnym mordercy, którego tożsamość widz zna od samego początku (w tej roli fenomenalny Maciej Stuhr ). To coraz częstszy motyw w serialach, choć zawsze jest pewnym ryzykiem, niweluje bowiem tzw. "curiosity gap". Nic tak nie wciąga widza jak próba odpowiedzenia na pytanie "kto tak naprawdę zabił?". Tutaj wiemy od początku, kto zamordował. Zagadką natomiast jest "dlaczego?" i "czy uda się go złapać?". Zabieg ten okazał się na tyle skuteczny, że pomimo faktu, iż pisarz nie napisał dalszych losów bohaterów, widzowie doczekają się kolejnego sezonu. A ten już tej wiosny tylko w serwisie Player.pl. Będzie jeszcze mroczniej i jeszcze bardziej zaskakująco!Warto też zatrzymać się przy " Nieobecnych ", bo to z kolei serial, który porusza ważną społeczną kwestię, o której za dużo na co dzień się nie mówi – zaginięcia ludzi. Główną bohaterką jest Mila (w tej roli Justyna Wasilewska , znana do tej pory głównie z desek teatrów i dużego ekranu), która wraca na Święta do domu, aby odkryć, że jej rodzina zniknęła w niewyjaśnionych okolicznościach. Pierwszoplanową postacią w serialu jest też Filip Zachara (świetny Piotr Głowacki ). W tym wypadku Player.pl znowu burzy tabu, bowiem ekscentryczny i bystry podkomisarz Centrum Osób Zaginionych jest w spektrum. Niecodzienny duet – Mila i Filip - to starcie dwóch bardzo silnych, ale równie skrajnych osobowości, które są jak ogień i woda. Można śmiało powiedzieć, że ta dynamika to prawdziwy magnez, który przyciąga przed ekrany. Żywioły Saszy-Ogień " to kolejny serial kryminalny Player Original z niepokorną bohaterką. Sasza Załuska (w tej roli jedyna w swoim rodzaju Magdalena Boczarska ) jest zdecydowanie dziewczyną Bondy – Katarzyny Bondy . Adaptacja prozy znanej polskiej pisarki wyszła Playerowi bardzo dobrze. Historia doświadczonej, wnikliwej profilerki, która jednocześnie skrywa tajemnicę zyskała uznanie zarówno wśród czytelników, jak i fanów seriali. Odkrywanie prawdy o głównej bohaterce wciągnęło widzów na równi, jak sama zagadka łódzkich pożarów.W tym zestawieniu warto zauważyć, że Player.pl stworzył także autorski serial na bazie głośnego i wielokrotnie nagradzanego filmu " 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy ". Dzięki tej produkcji użytkownicy platformy mogli jeszcze bliżej poznać okoliczności jednej z najgłośniejszych pomyłek naszego systemu sprawiedliwości. W serialu znalazły się sceny niepokazane w filmie. Dzięki temu widzowie lepiej poznają więzienną codzienność młodego Komendy, przyglądają się relacjom rodzinnym poszkodowanego i zagłębiają się w meandry śledztwa, które pomogło w jego uniewinnieniu.Choć sam pomysł – stworzenie serialu na podstawie filmu – jest częstym zabiegiem, to dla Playera był to debiut. Debiut niewątpliwie udany! Co więcej, serial został okraszony materiałami uzupełniającymi w serwisie. Oprócz samego serialu można obejrzeć także dwa ważne reportaże śledcze w tej sprawie, materiał "making of" relacja z planu oraz sam film. To pozycje obowiązkowe dla każdego, kto chce poważnie zagłębić się w historię p. Komendy.Podsumowując, Player.pl jest na polskim rynku od lat, ale od jakiegoś czasu widać mocne przyspieszenie w rozwoju platformy, czego dowodem jest rosnąca z tygodnia na tydzień biblioteka produkcji własnych – zarówno seriali jak i programów rozrywkowych. Dzisiaj jest niewątpliwie jednym z głównych graczy wśród serwisów VOD i z powodzeniem konkuruje z globalnymi gigantami. W dodatku ostatnio serwis zmienił zasady funkcjonowania, przechodząc na model całkowicie subskrypcyjny. To pokazuje, że platforma na poważnie wchodzi do ligi premium. Ciekawe czasy!