Dougray Scott jako ojciec serialowej Batwoman

Getty Images © Stuart C. Wilson

) dołączył do obsady serialu. Nastąpiła również zmiana na stanowisku reżysera pilota - zamiast Davida Nuttera za kamerą stanie Marcos Siega Bohaterką serialu jest Kate Kane, która mówi, co myśli, wierzy w sprawiedliwość, nie kryje się ze swoją orientacją seksualną i jest wytrenowaną wojowniczką. Jako Batwoman zamierza oczyścić ulice Gotham z fali zbrodni. Ale nie nazywajcie jej jeszcze bohaterką. Zanim stanie się symbolem nadziei, Kate będzie musiała pokonać swoje własne demony. Scott wcieli się w Jacoba Kane'a, byłego wojskowego, który zarządza prywatną firmą ochroniarską The Crows i ma ambicję zadbania o Gotham lepiej niż Batman. Niechęć mężczyzny do zamaskowanych mścicieli wkrótce doprowadzi go do konfliktu z Kate, która jest jego... córką. Siega pracował m.in. przy Nutter pozostanie producentem wykonawczym odcinka pilotowego. Serial powstaje dla stacji The CW.