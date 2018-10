Connie Nielsen w thrillerze na kutrze rybackim

Getty Images © Jason Merritt

) zastąpiła Toni Collette w obsadzie thrillera. Do obsady dołączył również Dougray Scott ). Nielsen wcieli się w panią kapitan kutra rybackiego, która jest zmuszona do walki o życie, kiedy tajemniczy pasożyt zalęga się w zapasach wody. Collette opuściła projekt ze względu na konflikt harmonogramów. W obsadzie są również Hermione Corfield Jack Hickey . Scenarzystką i reżyserką filmu jest Neasa Hardiman ).Zdjęcia do filmu już ruszyły w Irlandii.