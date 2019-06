Druga powieść ze świata "Stranger Things" opowie o Hopperze

- napisał na swoim blogu autor, Adam Christopher.Boże Narodzenie, Hawkins, 1984. Szeryf Hopper chce spędzić w spokoju pierwsze święta z Jedenastką, lecz jego adoptowana córka ma inne plany. Mimo protestów Hoppera, wyciąga z piwnicy pudło opisane Nowy Jork i zaczyna przesłuchanie. Jak to się stało, że Hopper wiele lat temu wyjechał z Hawkins? Co oznacza Wietnam? Dlaczego nigdy nie wspomina o Nowym Jorku?I choć Hopper wolałby zmierzyć się ze stadem wściekłych demogorgonów niż mówić o swojej przeszłości, wie, że nie może dłużej zaprzeczać prawdzie. Tak zaczyna się opowieść o incydencie w Nowym Jorku ‒ ostatnim wielkim śledztwie, nim wszystko się zmieniłoLato, Nowy Jork, 1977. Po powrocie z wojny w Wietnamie Hopper zaczyna od nowa. Mała córeczka, kochająca żona i praca detektywa w nowojorskiej policji ‒ życie w cywilu wydaje się takie łatwe Ale gdy nagle zjawiają się tajemniczy agenci federalni i konfiskują akta dotyczące serii brutalnych, nierozwiązanych zabójstw, Hopper bierze sprawy w swoje ręce, kładąc na szalę wszystko, byle tylko odkryć prawdę.Jako tajniak infiltruje świat nowojorskich gangów ulicznych. Gdy jest bliski rozwiązania sprawy, w całym mieście gasną światła, pogrążając Hoppera w ciemności głębszej niż kiedykolwiek wcześniej.– napisał Adam Christopher w posłowiu do książki.Adam Christopher zadebiutował książką "Empire State", która została powieścią roku SciFiNow i Financial Timesa. Jest autorem "Made to Kill", "Standard Hollywood Depravity" i "Killing Is My Business", a także "Seven Wonders", "Hang Wire" i "The Burning Dark". Jego opowiadanie trafiło do bestsellerowej antologii "Star Wars: From a Certain Point of View", wydanej z okazji czterdziestolecia. Christopher stworzył też oficjalne powieści ze świata popularnego serialui nagradzanej serii gieroraz, wspólnie z Chuckiem Wendigiem , "The Shield" dla Dark Circle/Archie Comics. Urodzony w Nowej Zelandii, od 2006 mieszka w Wielkiej Brytanii.Premiera: 3. lipca 2019Tytuł oryginału: Darkness on the Edge of TownTłumaczenie: Paulina BraiterKsiążka dostępna na www.poradniak.pl , salonach sieci Empik ioraz dobrych księgarniach