Druig czarnym charakterem widowiska Marvela "Eternals"

Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, Marvel szykuje komiksowe widowisko, które może stanowić próbę zdefiniowania na nowo ich kinowego uniwersum. Chodzi oczywiście oi portal That Hashtag Show twierdzi, że wie, kogo w nim zobaczymy.Dwójka głównych bohaterów nie została przez nich zidentyfikowana. Jedną jest kobieta kryjąca się za imieniem Karen, drugim mężczyzna, o którym wiemy jedynie, że jest kimś z panteonu greckich bogów.Zidentyfikowany został za to główny czarny charakter. To, postać wymyślona przez Jacka Kirby'ego . Syn Valkina, lidera polarnych Eternalsów, Posiadał typowe dla tej rasy moce manipulowania materią i energią. Mógł więc dowolnie zmieniać siebie i wszystko wokół, teleportować się, manipulować grawitacją, kontrolować umysły i strzelać wiązkami skoncentrowanej energii (głównie z oczu i dłoni). W oryginalnym cyklu komiksowym został zniszczony przez swojego kuzyna, który tak się składa, że również ma się w "The Eternals" pojawić.Inni członkowie rasy stworzonej przez Celestials jako strażników Ziemi, których zobaczymy w komiksowym widowisku to:- najsilniejszy z Eternals i jeden z najstarszy, jego prawdziwe imię nie jest znany, po wielkiej bitwie Celestials z Deviantami lider tych pierwszych nadał mu imię Bohater, później sam siebie często nazywał Gilgameszem.- niezwykle szybki i równie niecierpliwy; jako Merkury i Huragan pojawiał się w komiksach Marvela od lat 40., swoją tożsamość jako jeden z Eternals otrzymał w 1976 roku- przedstawicielka czwartego pokolenia Eternals, urodzona w Olimpii (jednej z trzech metropolii tej rasy na Ziemi), bywała członkinią Avengers- urodzona w Olimpii, przyjęła to imię, kiedy Eternals podpisali sojusz z greckimi boga (odnosi się ono do Ateny, którym to imieniem miała się zresztą w późniejszych czasach również posługiwać)- ojciec Theny, syn Kronosa, przez ludzi często mylony z Zeusem (z którym raz bywał w sojuszu innym razem walczył), przywódca Eternalsów po śmierci Kronosa, to on odebrał imię Forgotten One, wygnał go i zakazał innym Eternalsom kontaktów z nimW filmie pojawi się również, czyli obdarzona świadomością sztuczna istota, która powstała jako prawa ręka komputera ISAAC zarządzającego Tytanem. Później stała się kochanką Mar-Vella.Na ekranie pojawi się również Tytan, w komiksach brat znanego już fanom MCU Thanosa. Eros był członkiem Avengers jako Starfox.Widowiskotrafi do kin prawdopodobnie w 2020 roku.