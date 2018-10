Dzień kina polskiego w Sieci Kin Studyjnych w całej Polsce

11 listopada obchodzić będziemy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Polskie kino natomiast w tym roku obchodzi 110. urodziny. Najstarszym polskim filmem jest bowiem pochodząca z 1908 roku. Dlatego też nie możemy ominąć takiej okazji do świętowania!Jako Stowarzyszenie Kin Studyjnych wspierające rozwój i działalność Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych – najlepszych kin w Polsce wychowujących kolejne pokolenia wytrawnych kinomanów – chcemy zaprosić naszych Widzów do uczczenia tych dwu wyjątkowych dat w najprzyjemniejszy z możliwych sposobów, czyli w KINIE!!!Tego dnia w blisko 100 kinach zrzeszonych w Sieci w całej Polsce zagoszczą wybrane filmy polskie w cenieza bilet!Formuła obchodów w kinach biorących udział w projekcie jest różna, uszyta na potrzeby lokalnych społeczności zrzeszonych wokół owych kin – w niektórych kinach będzie to jeden seans, w niektórych całodniowy maraton, czasem będzie to domena sali jednej a niektóre kina w całości przeobrażą się w świątynię polskiej X Muzy.W programach wielu kin dominuje współczesne kino artystyczne m.in. nagrodzona w Cannes Pawła Pawlikowskiego , filmowa nowośćz doskonałą kreacją Magdaleny Popławskiej , bohaterska opowieść z czasów II wojny światowej -, czy doceniony w Gdyni epicki fresk autorstwa Filipa Bajona Dzięki wsparciu FINY i Cyfrowego Repozytorium Filmowego nie zabraknie historycznego zarysu dziejów polskiej kinematografii. Niektóre kina sięgnęły po tytuły uznane już dziś za kultowe Krzysztofa Kieślowskiego (kino Elektronik, Warszawa czy Jakuba Morgensterna (Kino Zbyszek, Dzierżoniów), w niektórych obejrzymy perły kina przedwojennego – odrestaurowany przez Filmotekę Narodową Instytut Audiowizualny hit kinowy międzywojnia -(kino Fenomen, Kielce), a Gdyński GCF zaprezentuje widzomz 1920 r.Kino Pod Baranami zaprosi widzów na specjalny pokaz Marka Piwowskiego w stylu quote-along, czyli z polskimi napisami wyświetlanymi pod ekranem, by widownia mogła wspólnie z bohaterami filmu recytować poszczególne kultowe już partie dialogowe!Kino polskie to także świetne dokumenty a wśród nich:(do zobaczenia w kinie Muza w Lublinie),(Kino Miejsce, Zakopane) czy bloki filmów krótkometrażowych –do zobaczenia w kinie Agrafka w Krakowie.Kina Studyjne nie zapominają także o najmłodszych odbiorcach. W kinie Chemik (Kędzierzyn-Koźle), skierniewickim Polonezie czy krakowskim Sfinksie będzie można zobaczyć zestawy bajek ze zbioru FINY.Przy ponad 100 ekranach przewidujemy widownię na poziomie co najmniej 15 000 osób.W wielu kinach program tego dnia niewątpliwie wzbogacą prelekcje, spotkania z twórcami czy warsztaty.W programie biorą udział zarówno kina z dużych miast – Warszawa, Kraków, Poznań – jak i małych miasteczek, takich jak Włoszczowa, Złocieniec czy Sławno. Tego dnia nie ma konkurencji, nie ma wyników sprzedaży, łączy nas jedno – dobre kino polskie!!Świętujcie z nami!Lista kin biorących udział w projekcie oraz repertuary poszczególnych instytucji na: www.stowarzyszeniekin.pl Projekt uzyskał wsparcie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.