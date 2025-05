TYLKO U NAS: Dziesięć przykazań. Zero kompromisów. Teaser filmu "Ministranci" już dostępny

Teaser filmu "Ministranci"

O czym opowiedzą "Ministranci"?

W " Ministrantach " grupa przyjaciół z blokowiska — ministranci w lokalnej parafii — zakłada podsłuch w konfesjonale. Początkowo działają niczym młodociany Robin Hood: chcą pomagać słabszym i rozprawiać się z lokalnym "złem". Jednak, jak wiadomo, dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane, dlatego chłopcy szybko wchodzą w kolizję z kościelnymi układami oraz własnymi dylematami moralnymi. Dobroduszna misja przeradza się w niebezpieczną grę, w której coraz trudniej rozpoznać, kto tak naprawdę stoi po stronie światła.Brzmi jak opowieść wyjęta z kart superbohaterskiego komiksu? Tylko " Ministranci " zamiast peleryn noszą komże, a rolę fikcyjnej metropolii pełni osiedle w małej polskiej miejscowości, gdzie wiara miesza się z frustracją i poczuciem bezsilności.Film balansuje między dramatem a czarnym humorem, a jego styl przypomina bardziej rapowy manifest niż szkolną katechezę. " Ministranci " to kino, które zadaje trudne pytania o religię, wspólnotę, winę i odkupienie — ale robi to bez kaznodziejstwa, a z luzem, emocją i mocą autentycznego przekazu.Za produkcję odpowiada Aurum Film — studio znane z takich tytułów jak " Boże Ciało ", " Ostatnia rodzina " czy " Kos ". W role tytułowych " Ministrantów " wcielają się młodzi, debiutujący aktorzy: Tobiasz Wajda Bruno Błach-Baar oraz bracia Mikołaj Filip Juszczykowie . Na ekranie partnerują im: Kamila Urzędowska Artur Paczesny . Za reżyserię oraz scenariusz filmu odpowiada Piotr Domalewski , a za zdjęcia – Piotr Sobociński Jr. Polskim dystrybutorem filmu jest NEXT FILM.