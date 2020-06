EA zapowiada "Star Wars: Squadrons". Zobacz pierwszy zwiastun

Kilka dni temu EA ogłosiło, że powstaje gra " Star Wars: Squadrons ", a dziś już możemy obejrzeć pierwszy zwiastun. Tytuł zadebiutuje 2 października tego roku na komputerach PC oraz konsolach Xbox One i PlayStation 4. Na PC oraz PlayStation 4 zaoferuje on również wsparcie dla VR, a dodatkowo gra będzie obsługiwała rozgrywkę międzyplatformową (cross-play). Wspomniany zwiastun znajdziecie poniżej.W " Star Wars: Squadrons " zagramy zarówno samemu w trybie kampanii, jak i w sieci w pojedynkach 5 na 5. Prezentacja rozgrywki zaplanowana jest na 19 czerwca, na godzinę 01:00, w ramach EA Play Live. Gra została też wyceniona niżej niż standardowe produkcje AAA (60 USD, ~249 PLN) i już w tej chwili można ją zamówić cyfrowo w sklepie Xbox za 179,99 złotych. Pudełkowe wydanie w sklepach uda Wam się pewnie dorwać jeszcze taniej.Na oficjalnej stronie gry wraz z ujawnieniem zwiastuna pojawiły się następujące informacje:- CHROŃ GALAKTYKĘ: Planuj każdą potyczkę w sali odpraw wraz z członkami eskadry, zanim wyruszysz w nieustannie zmieniające się pola walk całej galaktyki. Drużyny pilotów okryją się chwałą w znanych i zupełnie nowych lokacjach, takich jak gazowy olbrzym na YavinPrime czy zniszczony księżyc planety Galitan.- PILOTUJ LEGENDARNE MASZYNY: Zasiądź w kokpicie myśliwców różnych klas należących do floty Nowej Republiki lub Imperium, takich jak X-wing czy myśliwiec TIE. Modyfikuj swoją jednostkę, przekierowuj moc między jej układami i eliminuj nieprzyjaciół w strategicznych starciach.- TRZYMAJ SIĘ CELU: Uczestnicz w zaciętych pojedynkach 5 na 5, połącz siły z członkami eskadry, aby wziąć udział w pełnych rozmachu bitwach flot, lub też poznaj porywającą kampanię dla jednego gracza rozgrywającą się w uniwersum Star Wars.