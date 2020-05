Ekipy "Władcy Pierścieni" i "Avatara 2" mogą wrócić na plan!

Podczas gdy w Stanach Zjednoczonych pandemia koronawirusa szaleje w najlepsze, są już takie miejsca, gdzie filmowcy mogą wracać bezpiecznie do pracy. Jednym z nich jest Nowa Zelandia. Tamtejsze władze zezwoliły na pracę ekipom filmowym i serialowym.Jest to bardzo ważna wiadomość dla Hollywood. W Nowej Zelandii powstaje wiele prestiżowych produkcji. Obecnie najważniejszymi są: " Avatar 2 " oraz serial " The Lord of the Rings ".A to nie koniec dobrych wiadomości. Również władze Czech wysyłają w świat informacje, że ekipy filmowe mogą wracać. Jednak wszystkie osoby przybywające do Czech z zagranicy będą musiały przejść skróconą kwarantannę (do 72 godzin). W tym czasie zostanie im zrobiony test. Jeśli wynik będzie negatywny, zostaną wypuszczone i będą mogły swobodnie pracować.W Czechach również powstaje sporo ważnych produkcji. Już wkrótce mają zostać dokończone zdjęcia do drugiego sezonu serialu " Carnival Row " oraz netfliksowego filmu "473 Transatlantic". Niedługo powinny też wrócić ekipy serialu Marvela " The Falcon And The Winter Soldier " oraz serialu Amazonu " The Wheel of Time ".