Ekran, leżak i projektor

Zaczął się sezon na jedną z najprzyjemniejszych wakacyjnych rozrywek –. Seanse w takim plenerowym kinie pod gwiazdami to nie tylko świetne filmy, ale też nocny piknik z atrakcjami. Akcja potrwa do połowy maja i obejmie niemal 40 różnych lokalizacji nad morzem i w Polsce Centralnej.Lato to pora, gdy rozrywka zazwyczaj zamknięta w pomieszczeniach zyskuje na rozmachu i atrakcyjności. Chodzi o kino w plenerze, czyli takie, które zamienia zamkniętą salę na scenerię nocnego miasta. Ale to przecież równie przyjemne okoliczności. Kto jeszcze nie doświadczył tej przyjemności, ma szansę nadrobić zaległości. Kto ma ją za sobą powie z pewnością – warte powtórzenia!Pomysł jest prosty – w czasie wakacji w znanych nadmorskich kurortach i miastach Polski Centralnej widzowie mogą wygodnie rozsiąść się w leżakach i obejrzeć lekki film na drugim co do wielkości ekranie w Polsce. Otwarte, darmowe pokazy odbywają się wieczorami w przestrzeni publicznej – często na głównych placach miast. Wystarczy sprawdzić na www.kinonalezakach.pl kiedy i gdzie odbędą się seanse i pojawić się na miejscu.I rzeczywiście, obecność partnerów wydarzenia – wielkich i lubianych marek ma dodatkowo uprzyjemnić czas widzom i wkraść się w ich wspomnienia z wakacji. Warto więc poznać zapowiadane atrakcje i przyjść na miejsce wcześniej. Wśród tegorocznych atrakcji znajdzie się:- bezpłatna paczka chipsów Lays dla każdego widza,- szansa na zdobycie wielkiej piłki plażowej od Grześków,- doskonała kawa Tchibo, za którą będzie można w prosty sposób zapłacić dzięki płatnościom mobilnym dzięki Blik,- specjalne stanowisko Sony prezentujące smartfony Xperia XZ2 i Xperia XZ2 Compact, które widzowie Kina na Leżakach będą mieli szansę zakupić w fantastycznej promocyjnej cenie,- ekspozycja modelu Citroën C3 Elle, specjalnej wersji dla pań, którą będzie można przetestować na miejscu.Aleto przede wszystkim świetne filmy, doskonałe aktorki i aktorzy w repertuarze dobranym pod taką okazję. Chodzi o rewelacyjne komedie: babskie Markiem Bukowskim . Francuskizachwyci zabawną intrygą i lekkim humorem znad Sekwany. Podobnie będzie z tytułami. Podczas Kina na Leżakach będzie można też zobaczyć polską komedię(część pierwszą i drugą) oraz utytułowany musical, z pięcioma Oscarami i czterema Złotymi Globami na koncie.To zaskakujące jak prosty pomysł na wakacyjną rozrywkę – ekran, leżak i projektor – może stać się wielkim wydarzeniem w wymienionych i kolejnych miastach, zyskując miano największej letniej kinowej akcji w kraju. Bo w ubiegłym roku w Kinie na Leżakach w 38 miastach podczas 80 pokazów rozsiadło się przed wielkim, plenerowym ekranem ok. 100 tys. widzów. W tym roku będzie ich co najmniej tyle samo. Czy pojawisz się w wśród nich?