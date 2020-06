Elmer z "Looney Tunes" nie będzie już strzelał

Elmer J. Fudd, kultowy myśliwy, polujący niezmordowanie na Królika Bugsa, będzie musiał odłożyć swoją równie kultową dwururkę do pawlacza - w nowych kreskówkach z cyklu "Looney Tunes", które pojawią się na HBO MAX, broń palna będzie niedozwolona.W ramach odpowiedzi na kolejne przypadki strzelanin oraz przestępstw z wykorzystaniem broni palnej w Stanach Zjednoczonych, platforma postanowiła okroić arsenał bohatera. Teraz będzie używał głównie...kosy. Będę mówił za siebie, ale - doceniając oczywistą, symboliczną wymowę tego gestu w konwencji, w której umowna przemoc jest sednem zabawy - mam w głowie przynajmniej 21321 scenariusze kreskówki, w których kosa jest równie przerażającym narzędziem mordu i zagłady co strzelba. A co Wy sądzicie o tej zmianie? Looney Tunes Cartoons " to nowa wersja klasycznych kreskówek z lat 90. W skład ekranowej drużyny wchodzą takie znakomitości świata kreskówek jak Królik Bugs, Kaczor Duffy, Wile E. Coyote i Ptaszek Tweety. Pierwsze krótkie filmy z ich udziałem pojawiły się w kinach już w latach 30. ubiegłego wieku. Bohaterowie wystąpili również w " Kosmicznym meczu " oraz " Looney Tunes znowu w akcji ".Nowy serial będzie liczył aż 80 odcinków. Każdy ma z nich ma trwać 11 minut.