"Pogrzebowe Melodie": Oryginalne "Looney Tunes" usunięte z biblioteki Max

Jest za czym rozpaczać, bo jednym ruchem Max pozbył się ogromnego kawałka dziedzictwa amerykańskiej animacji. Z platformy zniknęło bowiem prawie 40 lat historii " Zwariowanych Melodii "; wszystkie krótkometrażowe filmy produkowane od 1930 do 1969 roku. Na Max ostały się nowsze produkcje sygnowane marką " Looney Tunes " – między innymi " Zwariowane Melodie: Kreskówki " (2019-2024), " Raczkujące melodyjki " (2002), czy " Bzikowersytet Animków " (2023).Zdaniem dziennikarzy Deadline'u, decyzja ta jest wynikiem nowej polityki, kasującej z biblioteki kiepsko oglądane produkcje dla dzieci – platforma decyduje się na profilowanie rozrywki pod dorosłego widza lub ewentualnie całą rodzinę, pozbywając się produkcji skierowanej przede wszystkim dla dzieci.Dziennikarze zauważają, że to trend utrzymujący się w Warner Bros. już od jakiegoś czasu. W zeszłym roku firma zamknęła stronę internetową Cartoon Network oraz usługę streamingową Boomerang, zawierającą przede wszystkim klasyczne kreskówki produkowane niegdyś przez studio.Otarciem łez dla fanów może okazać się fakt, że wycofanie klasycznych " Zwariowanych Melodii " z platformy niekoniecznie oznacza zamrożenie marki na dłużej przez Warner Bros. Dopiero co w polskich kinach mogliśmy oglądać " Looney Tunes: Porky i Daffy ratują świat ", kinową animację autorstwa Petera Browngardta