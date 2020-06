Niespodzianka! "Gra o tron" nie jest największym hitem HBO Max

Za nami pierwsze tygodnie funkcjonowania platformy HBO Max w Ameryce. Wiemy już, który tytuł przyciąga najwięcej użytkowników. I jest to niespodzianka!Nie jest to bowiem " Gra o tron ", która na antenie HBO i na platformach HBO GO i HBO Now biła wszystkie rekordy popularności. Nie są to również " Przyjaciele ", który to sitcom wcześniej cieszył się popularnością na konkurencyjnej platformie Netflix.Co zatem najczęściej jest oglądane przez użytkowników HBO Max? " Looney Tunes Cartoons "! Nowe przygody Królika Bugsa i reszty animków wywołały tak duże zainteresowanie, że spośród wszystkich seriali dostępnych na starcie platform streamingowych tylko " The Mandalorian " Disney+ cieszył się większą popularnością.Co ciekawe również drugi najpopularniejszy tytuł HBO Max to program skierowany do młodszej widowni. Jest to bowiem realizowany w konwencji talk-show " The Not-Too-Late Show With Elmo ".