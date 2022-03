Najlepsze gry z Ukrainy. Top 6 gier, w które warto zagrać

RANKING NAJLEPSZYCH GIER Z UKRAINY

Mobile wydawca tinyBuild Tę grę ukraińskiego studia Pinokl odkryliśmy przypadkiem, przeglądając promocje na Nintendo eShop i z miejsca skradła nasze serca. To miks gry logicznej z przygodami Agenta 47 podany w świetnie wykonanej pikselowej grafice. Nasz bohater ma dość głośno imprezujących sąsiadów, ale zamiast dzwonić na policję, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i samemu pozbyć się problemu. Choć głównym motywem jest "unieszkodliwianie" kolejnych uczestników imprez, to tak naprawdę kluczem jest taktyka i wykorzystywanie otoczenia – zarówno jego elementów do siania większego zniszczenia, jak i ukrytych przejść do płynnego poruszania się po mapie. Niektóre poziomy będziecie powtarzali po kilkadziesiąt razy, aż uda Wam się opanować idealną trasę.

4 GRA S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl 2007 2007 8,1 10 6 081 ocen społeczności 906 chce zagrać gatunek FPS kraj Ukraina deweloper GSC Game World współfinansowanie PC wydawca THQ S.T.A.L.K.E.R " to jedna z popularniejszych ukraińskich serii gier. Za parę dni będzie obchodziła swoje piętnaste urodziny. Gry z tej serii to strzelanki FPP zawierające jednak wiele elementów typowych dla gier RPG – takich, jak rozmowy z NPC-ami, wymiana surowców czy zarządzenia ekwipunkiem. Dziś to co prawda standard, ale w momencie premiery było czymś zupełnie świeżym. Akcja rozgrywa się 20 lat po katastrofie w Czarnobylu w otaczającej go zonie, w której następuje kolejny wybuch. Wkrótce zaczynają mieć tam miejsce dziwne anomalie. Nasz cierpiący na amnezję bohater, Naznaczony, pamięta mimo wszystko o swoim celu – ma znaleźć i zabić Striełoka. Seria doczekała się trzech gier, a najnowsza " S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl " miała początkowo zadebiutować w kwietniu tego roku. Jakiś czas temu jej premierę przesunięto na grudzień, a obecnie prace zostały wstrzymane do czasu ustania agresji Rosji. Wszyscy mamy nadzieję, że twórcy będą mogli wrócić do pracy jak najszybciej.

3 GRA Kozacy 3 Cossacks 3 2016 2016 6,4 10 186 ocen społeczności 76 chce zagrać gatunek RTS kraj Ukraina deweloper GSC Game World współfinansowanie PC wydawca GSC Game World Kozacy 3 " to produkcja autorstwa studia stojącego za serią " S.T.A.L.K.E.R. ". Jej tytuł może być mylący, bo to nie trzecia część, ale remake pierwszej części z 2001 roku. Gracze rywalizują na losowo generowanych mapach, gromadząc zasoby, budując osady i tocząc bitwy z przeciwnikiem komputerowym lub między sobą po sieci. Akcja gry, tak jak i oryginały, opiera się na historii XVII i XVIII wieku, a twórcy do naszej dyspozycji oddali 20 państw, ponad 120 różnych jednostek, masę badań i historycznych budynków. Poza walką na lądzie możliwe jest również budowanie floty i walka na wodze. Gra została w Polsce wydane przez nieistniejący już CD PROJEKT, zaś do pracy przy jej tłumaczeniu został zatrudniony pisarz, Jacek Komuda.

Metro Exodus " wyciąga nas już w pełni na powierzchnię zniszczonej wojną Rosji. Nadmienić należy, że ukraińskiemu studiu 4A Games doskonale udało się oddać klimat książki Głuchowskiego, która opisywała apokalipsę w wyjątkowo niehollywoodzki sposób. Gry dostępne są w tej chwili na praktycznie wszystkich platformach.

Ukraina już ponad tydzień dzielnie broni się przed niczym niesprowokowaną inwazją ze strony Federacji Rosyjskiej. Codziennie jesteśmy świadkami bombardowań i brutalnych aktów, jednak dzięki odwadze Ukraińców wciąż udaje się odpierać ataki wroga i to jest w tej chwili najwyższym priorytetem dla naszych wschodnich sąsiadów. W jaki sposób możemy pomóc? Organizując pomoc dla uchodźców lub biorąc udział w takich zbiórkach, jak #GraczeUkrainie (link do zbiórki znajdziecie TU , a TUTAJ informacje na temat platformy, gdzie można zaoferować chęć udzielenia zakwaterowania uchodźcom). Ukraińskie studia tworzące gry wspierają swoją armię i cywili. My też możemy bezpośrednio pomóc, kupując je. Dlatego przygotowaliśmy dla Was ranking najlepszych ukraińskich gier wideo.W poniższym rankingu prezentujemy sześć pozycji, ale jest ich więcej – na przykład grę " Metro " umieściliśmy na liście raz, choć w cyklu powstały aż trzy części. Podobnie w przypadku tworzonych przez Frogwares przygodówek o Sherlocku Holmesie, których wyszło już tak dużo, że tylko z samej tej serii moglibyśmy zrobić osobne zestawienie.