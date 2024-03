Sony wstrzymuje produkcję PSVR2?

Zobacz zwiastun "Metro Awakening"

Za taki stan rzeczy może odpowiadać kilka czynników. Headset od Sony jest drogi, wymaga (jak ogłosił gigant z Japonii, w tym roku zostanie dodane wsparcie również dla PC) konsoli PlayStation 5 i co najważniejsze, nie posiada obszernej biblioteki gier, która mogłaby przekonać potencjalnych klientów do wyboru tego urządzenia. Warto tu nadmienić, że ograniczona liczba gier pod VR jest podyktowana znacznie wyższymi kosztami tworzenia takich produkcji, co sprawia, że niewiele studiów decyduje się na taki krok.Według raportu Bloomberga, Sony miało zdecydować się na chwilowe zamrożenie dalszej produkcji swojego urządzenia, przynajmniej do czasu wyprzedania tzw. backlogu, czyli niesprzedanych do tej pory egzemplarzy. Nadchodzące premiery " Metro Awakening " i " Legendary Tales " mogą przyciągnąć nowych klientów, ale Sony wyraźnie brakuje „system sellera”, czyli produktu, który sam w sobie motywowałby do zakupu sprzętu, kosztującego niemal tyle samo co ich konsola.