Empik Go organizuje IV edycję konkursu na scenariusz serialu audio

Już po raz czwarty Empik Go organizuje konkurs na najlepszy scenariusz serialu audio. Poziom nadesłanych prac oraz sukcesy laureatów poprzednich edycji (nominacja do Bestsellerów Empiku dla "Gry Luizy" czy obecność w TOP 3 najchętniej słuchanych audiobooków kwietnia 2023 dla "Piekło wciąż płonie") są najlepszym dowodem na to, że słuchacze aplikacji czekają na dobre historie. Organizowane od czterech lat przez Empik Go konkursy stanowią szansę dla twórców – zarówno debiutujących, jak i bardziej doświadczonych – na zaistnienie. Wszyscy, którzy chcieliby spróbować swoich sił w stworzeniu słuchowiska, mogą zgłosić tekst pierwszego odcinka na stronie www.empik.com/story W jury czwartej edycji konkursu zasiada Szczepan Twardoch (pisarz, laureat wielu nagród), Maria Tengowska (redaktorka inicjująca w W.A.B.), Łukasz Muszyński (dziennikarz filmowy, zastępca redaktora naczelnego portalu Filmweb), Maciej Makselon (redaktor inicjująco-prowadzący w W.A.B.) oraz Tomasz Friedrich (pisarz, laureat 2. edycji konkursu).Na co powinni zwrócić uwagę twórcy, wskazuje ambasador konkursu, Szczepan Twardoch Empik Go po raz kolejny uruchomił także konkurs na opowiadanie. Tym razem organizatorzy czekają na bajki. Każdy z nas choć raz opowiedział historię pełną przygód i niezwykłych bohaterów. Rodzice, dziadkowie i nie tylko – spiszcie je i wyślijcie do organizatorów konkursu. Jury w składzie: Justyna Kozłowska (vlogerka, twórczyni kanału @10minutspokoju, mama czworga dzieci), Ewa Świerżewska (autorka i tłumaczka), Marta Cyzio (redaktorka inicjująco-prowadząca), Patrycja Klempas (redaktorka inicjująco-prowadząca w wydawnictwie Wilga) i Małgorzata Corvalan (dziennikarka, pasjonatka edukacji dzieci) czeka na prace.Gdzie najlepiej szukać natchnienia? Tłumaczy Justyna Kozłowska:Główna nagroda w konkursie Empik Go STORY to 15 000 zł oraz podpisanie umowy wydawniczej z Empik Go na cały serial audio. Laureaci konkursu Empik Go SHORT mają szansę wygrać 5 000 złotych. Teksty należy zgłaszać do 31 grudnia. Wystarczy wypełnić formularz na www.empik.com/story lub www.empik.com/short . Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane jest na kwiecień 2024 roku.W tym roku na uczestników czekają także dodatkowe nagrody: w Empik Go STORY wyróżnienie redakcji Filmweb.pl, zaś w konkursie Empik Go SHORT – nagroda specjalna Miasta Dzieci.Więcej o konkursach: