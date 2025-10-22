Gwiazdy "The Boys", "Studia" i "Stranger Things" w biografii słynnego artysty

Zakończyły się zdjęcia do filmu "Samo Lives", biograficznej produkcji poświęconej legendarnemu nowojorskiemu artyście Jeanowi-Michelowi Basquiatowi. W tytułową rolę wciela się Kelvin Harrison Jr., znany m.in. z filmów "Elvis" i "Fale".
Reżyserem filmu jest Julius Onah
, który wcześniej nakręcił m.in. widowisko "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat
". Onah
napisał scenariusz wspólnie z Peterem Glanzem
, z którym współpracował również przy projekcie MCU.
Gwiazdorska obsada
Przy okazji do sieci trafiła informacja, kogo zobaczymy w filmie. Ogłoszono czternaście nazwisk, a są to: Danny Ramirez
(Top Gun: Maverick
), Dane DeHaan
("Oppenheimer
"), Kathryn Newton
("Abigail
"), Thomas Kretschmann
("Pianista
"), Lukas Gage
("Biały Lotos
"), Chase Sui Wonders
("Studio
"), Lucy Fry
("Nocne kły
"), Yolonda Ross
("The Chi
"), Priah Ferguson
("Stranger Things
"), Philip Johnson Richardson
("Jej głos
"), Michael Angelo Covino
("Skomplikowani
"), Samiya Allen-Graham
, Antony Starr
("The Boys
") oraz Jeffrey Wright
("Amerykańska fikcja
")
Co ciekawe, Wright
sam kiedyś wcielił się w Basquiata
, w filmie "Basquiat - Taniec ze śmiercią
" z 1996 roku.
"Samo Lives
" pokaże drogę artysty od ulicznego twórcy graffiti do jednego z najważniejszych twórców nowojorskiej sceny artystycznej. Jego przyjacielem był Andy Warhol
- z wcześniejszych zdjęć z planu wiemy, że to właśnie w niego wciela się Starr
. Tytuł filmu związany jest z pseudonimem Basquiata
, oznaczającym Same Old Shit.
Data premiery nie została jeszcze ujawniona.
"Fale" - zwiastun filmu z Kelvinem Harrisonem Jr.<.h2>