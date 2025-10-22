Netflix: Top 10 tygodnia – zaskoczeń brak. "Potwór" nadal numerem 1

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 13-19.10.2025

7 Państwo Burakowie The Twits 2025 1h 38m Fantasy Animacja Przygodowy USA Wielka Brytania Fantasy Animacja Przygodowy Burakowie to najwredniejszy, najbardziej smrodliwy i najpaskudniejszy duet świata, który przy okazji prowadzi najobrzydliwszy, najniebezpieczniejszy i najbardziej idiotyczny park rozrywki na całym globie. Gdy tej parze udaje się dochrapać do władzy, dwoje odważnych sierot i cała zgraja magicznych zwierząt musi dorównać jej w przebiegłości, aby ocalić miasto.

5 Druga Furioza 2025 2h 47m Dramat Akcja Cyprian T. Olencki Polska Dramat Akcja Mateusz Damięcki Szymon Bobrowski Kiedy plan odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic, Golden, przejmuje kontrolę nad ekipą. Wykorzystując jej struktury, szybko zdobywa kryminalną władzę nad miastem. Jednak to dla niego za mało. Po zrealizowaniu swojej życiowej ambicji dominacji nad miastem, zaczyna snuć dalsze plany ekspansji, które sięgają daleko poza granice kraju. Jego brutalne rządy zwracają jednak uwagę zarówno organów ścigania, jak i rywalizujących frakcji chuligańskich. Brutalna rywalizacja zagraża rozbiciem jego imperium.

3 K-popowe łowczynie demonów KPop Demon Hunters 2025 1h 39m Fantasy Animacja Musical Chris Appelhans USA Fantasy Animacja Musical Arden Cho May Hong Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

2 Idealna sąsiadka The Perfect Neighbor 2025 1h 38m True crime Dokumentalny Geeta Gandbhir USA True crime Dokumentalny Dokument o strachu, uprzedzeniach i prawie do obrony koniecznej, w którym nagrania z kamer policyjnych pokazują, jak wieloletni sąsiedzki spór przybrał koszmarny obrót.

Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 13-19.10.2025

9 Na marginesie Wayward 2025 44m Psychologiczny Thriller Kanada USA Wielka Brytania Psychologiczny Thriller Mae Martin Toni Collette (Sezon 1) W Tall Pines nic nie jest takie, jak się wydaje. Po próbie ucieczki z akademii dla "sprawiających problemy nastolatków" dwie uczennice łączą siły z nowo przybyłą policjantką, odkrywając mroczne i głęboko zakorzenione tajemnice miasteczka.

4 Miłość i fortuna Enfes Bir Akşam 2025 - 42m Melodramat Uluç Bayraktar Turcja Melodramat Aslı Enver Engin Akyürek (Sezon 1) Ten, kto zmienia zasady gry, wygrywa. Z jednej strony stoi Osman - który zaczynając od zera, dzięki odważnym i zdecydowanym ruchom stał się bogaty i odnoszący sukcesy. Z drugiej strony jest Nihal - przedstawicielka rodziny z wielopokoleniowym majątkiem i mistrzyni dyplomacji. To opowieść o starciu starego i nowego pieniądza, zderzeniu władzy i intelektu oraz o miłości, która rodzi się między dwojgiem charyzmatycznych bohaterów.

Zwiastun 3. sezonu serialu "Potwór"