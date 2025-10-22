Newsy Filmy Netflix: Top 10 tygodnia – zaskoczeń brak. "Potwór" nadal numerem 1
Trzeci sezon "Potwora" stał się jednym z najważniejszych wydarzeń tej jesieni na Netfliksie. Produkcja ponownie rozgrzała widownie, a ludzie, którzy jeszcze nie widzieli serialu, spieszą, aby nadrobić zaległości. Efekt? Kolejne miejsce na szczycie cotygodniowego Top 10. Pierwsze miejsce wśród filmów zajęła "Kobieta z kabiny dziesiątej" z Keirą Knightley w roli głównej. Jakie pozostałe propozycje podbiły serca widzów z całego świata i trafiły do zestawienia najchętniej oglądanych produkcji w ofercie platformy Netflix? Przekonajcie się poniżej.

Top 10 filmów Netfliksa na świecie: 13-19.10.2025



10
plakat filmu War 2

War 2

2025

Akcja

Thriller

Indie

Akcja

Thriller

Były agent wywiadu zstępuje do podziemia i zagraża bezpieczeństwu narodowemu. Do zneutralizowania tego przestępcy władze wysyłają swojego najlepszego człowieka.

9
plakat filmu Gru, Dru i Minionki

Gru, Dru i Minionki

Despicable Me 3
2017
1h 36m

Animacja

Komedia

Przygodowy

USA

Animacja

Komedia

Przygodowy

Po wyrzuceniu z Ligi Antyzłoczyńców - bowiem nie potrafił schwytać Balthazara Bratta, superzbira zagrażającego ludzkości - Gru popada w głęboki kryzys tożsamości. Kiedy tajemniczy nieznajomy powiadamia go, że ma brata bliźniaka marzącego, by pójść drogą zła, którą on właśnie opuścił, były superzbir Gru przypomi sobie, jak dobrze być złym.

8
plakat filmu W nowym zwierciadle: Wakacje

W nowym zwierciadle: Wakacje

Vacation
2015
1h 39m

Przygodowy

Komedia

USA

Przygodowy

Komedia

Kolejne pokolenie Griswoldów wyrusza na wakacje. Dorosły Rusty Griswold, pełen nadziei na zacieśnienie rodzinnych relacji, idąc w ślady swojego ojca, organizuje niespodziankę dla swojej żony Debbie i dwóch synów. Jest nią wycieczka do Wallay World - ulubionego parku rozrywki całej Ameryki.

7
plakat filmu Państwo Burakowie

Państwo Burakowie

The Twits
2025
1h 38m

Fantasy

Animacja

Przygodowy

USA

Wielka Brytania

Fantasy

Animacja

Przygodowy

Burakowie to najwredniejszy, najbardziej smrodliwy i najpaskudniejszy duet świata, który przy okazji prowadzi najobrzydliwszy, najniebezpieczniejszy i najbardziej idiotyczny park rozrywki na całym globie. Gdy tej parze udaje się dochrapać do władzy, dwoje odważnych sierot i cała zgraja magicznych zwierząt musi dorównać jej w przebiegłości, aby ocalić miasto.

6
plakat filmu Mój ojciec - Zabójca BTK

Mój ojciec - Zabójca BTK

My Father, the BTK Killer
2025
1h 34m

True crime

Dokumentalny

USA

True crime

Dokumentalny

Głowa rodziny. Skaut. Seryjny morderca. Brutalne zbrodnie Dennisa Radera, znanego jako BTK, prześladują jego córkę Kerri Rawson, która rozlicza się z nimi w tym dokumencie.

5
plakat filmu Druga Furioza

Druga Furioza

2025
2h 47m

Dramat

Akcja

Polska

Dramat

Akcja

Kiedy plan odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic, Golden, przejmuje kontrolę nad ekipą. Wykorzystując jej struktury, szybko zdobywa kryminalną władzę nad miastem. Jednak to dla niego za mało. Po zrealizowaniu swojej życiowej ambicji dominacji nad miastem, zaczyna snuć dalsze plany ekspansji, które sięgają daleko poza granice kraju. Jego brutalne rządy zwracają jednak uwagę zarówno organów ścigania, jak i rywalizujących frakcji chuligańskich. Brutalna rywalizacja zagraża rozbiciem jego imperium.

4
plakat filmu Caramelo

Caramelo

2025
1h 41m

Dramat

Komedia

Brazylia

Dramat

Komedia

W tym wzruszającym komediodramacie obiecujący szef kuchni, który usłyszał szokującą diagnozę, odnajduje w życiu radość i nadzieję z pomocą cudownego i uroczego psiaka.

3
plakat filmu K-popowe łowczynie demonów

K-popowe łowczynie demonów

KPop Demon Hunters
2025
1h 39m

Fantasy

Animacja

Musical

USA

Fantasy

Animacja

Musical

Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

2
plakat filmu Idealna sąsiadka

Idealna sąsiadka

The Perfect Neighbor
2025
1h 38m

True crime

Dokumentalny

USA

True crime

Dokumentalny

Dokument o strachu, uprzedzeniach i prawie do obrony koniecznej, w którym nagrania z kamer policyjnych pokazują, jak wieloletni sąsiedzki spór przybrał koszmarny obrót.

1
plakat filmu Kobieta z kabiny dziesiątej

Kobieta z kabiny dziesiątej

The Woman in Cabin 10
2025
1h 35m

Thriller

Psychologiczny

USA

Wielka Brytania

Thriller

Psychologiczny

Dziennikarka, odbywająca w ramach służbowego zlecenia rejs luksusowym jachtem, widzi późną nocą, jak ktoś zostaje wyrzucony za burtę. Jednak na pokładzie nie brakuje nikogo z załogi ani pasażerów. Mimo że nikt jej nie wierzy, nadal szuka odpowiedzi, narażając własne życie.


Top 10 seriali Netfliksa na świecie: 13-19.10.2025



10
plakat filmu Czy to ciasto? Halloween

Czy to ciasto? Halloween

Is It Cake? Halloween
2025
39m

Kulturalny

Talent-show

USA

Kulturalny

Talent-show

(Miniserial) "Czy to ciasto?" powraca w specjalnej halloweenowej odsłonie z Mikeyem Dayem i dziewięcioma najlepszymi mistrzami hiperrealistycznych tortów! Ci utalentowani cukiernicy spróbują zmylić celebryckie jury swoimi upiornie realistycznymi wypiekami, rywalizując w bezlitosnym konkursie o część puli nagród i tytuł mistrza "Czy to ciasto? Halloween"! Pełne zwrotów akcji, straszydeł i słodkości - te przerażająco realistyczne ciasta sprawiają, że zadajesz sobie jedno pytanie... Czy to naprawdę ciasto?

9
plakat filmu Na marginesie

Na marginesie

Wayward
2025
44m

Psychologiczny

Thriller

Kanada

USA

Wielka Brytania

Psychologiczny

Thriller

(Sezon 1) W Tall Pines nic nie jest takie, jak się wydaje. Po próbie ucieczki z akademii dla "sprawiających problemy nastolatków" dwie uczennice łączą siły z nowo przybyłą policjantką, odkrywając mroczne i głęboko zakorzenione tajemnice miasteczka.

8
plakat filmu Néro the Assassin

Néro the Assassin

Néro
2025 -
52m

Kostiumowy

Przygodowy

Francja

Kostiumowy

Przygodowy

(Sezon 1) Południowa Francja, rok 1504. Niebezpieczny i cyniczny zabójca Néro zostaje zdradzony przez swojego mistrza i wieloletniego sojusznika. Rozpoczyna wielką ucieczkę przed ścigającymi go groźnymi wrogami. Po drodze zabiera też ze sobą swoją córkę, Perlę, która do tej pory myślała, że jest sierotą. W trakcie podróży, która może przynieść zemstę i odkupienie, Néro musi wybierać, czy uratować siebie, czy córkę oraz resztę świata.

7
plakat filmu Życzenie dżina

Życzenie dżina

Da irueojiljini
2025 -
59m

Fantasy

Komedia rom.

Korea Południowa

Fantasy

Komedia rom.

(Sezon 1) Dżin - magiczny duch z lampy, który powraca do świata ludzi po tysiącletniej przerwie w karierze - poznaje Ka-young, obojętną na wszystko kobietę, która beznamiętnie przeżywa życie, kierując się zasadami wypracowanymi przez jej babcię oraz swoimi własnymi nawykami.

6
plakat filmu Victoria Beckham

Victoria Beckham

2025
48m

Biograficzny

Dokumentalny

USA

Biograficzny

Dokumentalny

(Miniserial) Zajrzyj do londyńskiego atelier Victorii Beckham, gdzie była Spice Girl odsłania kulisy swojego życia, przygotowując się do Tygodnia Mody w Paryżu.

5
plakat filmu Dyplomatka

Dyplomatka

The Diplomat
2023 -
50m

Polityczny

Dramat

USA

Wielka Brytania

Polityczny

Dramat

(Sezon 3) W trzecim sezonie "Dyplomatki" ambasadorka Kate Wyler (Keri Russell) przeżywa wyjątkowy koszmar, ponieważ właśnie dostała to, o co prosiła. Oskarżyła wiceprezydentkę Grace Penn (Allison Janney) o zorganizowanie ataku terrorystycznego i przyznała, że chce przejąć jej stanowisko. Kłopot w tym, że prezydent nie żyje, za co odpowiadać może mąż Kate, Hal (Rufus Sewell), natomiast Grace Penn jest liderką wolnego świata. To jednak wcale nie przeszkadza Halowi, który chce za wszelką cenę zapewnić żonie posadę wiceprezydentki. Kate przychodzi więc wejść w buty, których nie chciała zakładać, mając przy tym swobodę, jakiej się nie spodziewała. Sprawy nie ułatwiają jej coraz bardziej skomplikowana przyjaźń z ministrem spraw zagranicznych Austinem Dennisonem (David Gyasi) oraz kłopotliwe relacje z pierwszym dżentelmenem Toddem Pennem (Bradley Whitford).

4
plakat filmu Miłość i fortuna

Miłość i fortuna

Enfes Bir Akşam
2025 -
42m

Melodramat

Turcja

Melodramat

(Sezon 1) Ten, kto zmienia zasady gry, wygrywa. Z jednej strony stoi Osman - który zaczynając od zera, dzięki odważnym i zdecydowanym ruchom stał się bogaty i odnoszący sukcesy. Z drugiej strony jest Nihal - przedstawicielka rodziny z wielopokoleniowym majątkiem i mistrzyni dyplomacji. To opowieść o starciu starego i nowego pieniądza, zderzeniu władzy i intelektu oraz o miłości, która rodzi się między dwojgiem charyzmatycznych bohaterów.

3
plakat filmu Nikt nie widział, jak odchodzimy

Nikt nie widział, jak odchodzimy

Nadie nos vio partir
2025
49m

Dramat

Meksyk

Dramat

(Miniserial) W tym dramacie inspirowanym prawdziwą historią kobieta walczy o opiekę nad dziećmi w czasie rozwodu, jednocześnie zmagając się ze stygmatyzacją i trudną separacją.

2
plakat filmu Rekruci

Rekruci

Boots
2025 -
43m

Komedia

Dramat

USA

Komedia

Dramat

(Sezon 1) Dramat komediowy, który w niepokorny, nieco przewrotny sposób opowiada historię dorastania. Akcja rozgrywa się w trudnym, nieprzewidywalnym świecie Korpusu Piechoty Morskiej USA lat 90. - w czasach, gdy bycie gejem w wojsku wciąż było nielegalne. Serial śledzi losy zagubionego, ukrywającego swoją orientację Camerona Cope'a (Miles Heizer) oraz jego najlepszego przyjaciela Raya McAffeya (Liam Oh), syna bohaterskiego marine, którzy dołączają do zróżnicowanej grupy rekrutów. Razem z nią przemierzają dosłowne i metaforyczne pola minowe obozu szkoleniowego, zawiązując nieoczekiwane więzi i odkrywając swoje prawdziwe "ja" w środowisku, które ma doprowadzić ich do granic wytrzymałości. Pełen błyskotliwego humoru i serca serial to opowieść o przyjaźni, odporności i szukaniu swojego miejsca w świecie - nawet wtedy, gdy ten świat wydaje się zdeterminowany, by utrzymać cię w ryzach albo zostawić w tyle.

1
plakat filmu Potwory

Potwory

Monsters
2022
53m

Biograficzny

Kryminał

Dramat

USA

Biograficzny

Kryminał

Dramat

(Sezon 3) Seryjny zabójca. Hiena cmentarna. Psychopata. W latach 50. ubiegłego wieku na podupadającej farmie, skrytej pośród skutych mrozem pól Wisconsin, spokojny żywot wiódł przyjazny i nieśmiały odludek Eddie Gein. Jego dom skrywał jednak tajemnicę tak makabryczną, że więdły przy niej wszystkie wcześniejsze wyobrażenia o naturze amerykańskiego koszmaru. Izolacja, psychoza i bałwochwalcze uwielbienie dla matki dały początek perwersyjnym zbrodniom i nowemu gatunkowi potwora, który przez dekady prześladował Hollywood. Od "Psychozy", poprzez "Teksańską masakrę piłą mechaniczną", aż po "Milczenie owiec" - przerażająca spuścizna Geina stanowiła inspirację dla fikcyjnych zwyrodnialców zrodzonych na jego podobieństwo i zapoczątkowała popkulturową obsesję na punkcie kryminalnych dewiantów. Ed Gein nie tyle po prostu odcisnął piętno na jednym z gatunków filmowych, co stał się wręcz archetypem bohatera nowoczesnego horroru.

