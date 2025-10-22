Netflix: polski Top 10 tygodnia – "Druga Furioza" porwała tłumy

Top 10 filmów Netfliksa w Polsce: 13-19.10.2025

10 Państwo Burakowie The Twits 2025 1h 38m Fantasy Animacja Przygodowy USA Wielka Brytania Fantasy Animacja Przygodowy Burakowie to najwredniejszy, najbardziej smrodliwy i najpaskudniejszy duet świata, który przy okazji prowadzi najobrzydliwszy, najniebezpieczniejszy i najbardziej idiotyczny park rozrywki na całym globie. Gdy tej parze udaje się dochrapać do władzy, dwoje odważnych sierot i cała zgraja magicznych zwierząt musi dorównać jej w przebiegłości, aby ocalić miasto.

9 Hotel Transylwania 3 Hotel Transylvania 3: Summer Vacation 2018 1h 37m Animacja Familijny Komedia Genndy Tartakovsky USA Animacja Familijny Komedia Adam Sandler Andy Samberg Tym razem Paka Draka wybierze się na ekskluzywne wakacje. Będą podróżować luksusowym potwornym statkiem. W końcu od codziennej pracy w Hotelu Transylwania trzeba kiedyś odpocząć. Czas na spokojne żeglowanie i korzystanie ze wszystkich dobrodziejstw statku - od upiornych zawodów w siatkówkę przez egzotyczne wycieczki aż po relaksujące opalanie pod światłem księżyca. Ale wakacje ze snów szybko stają się wakacjami z koszmarów, kiedy Mavis spostrzega, że Drac zakochał się w tajemniczej pani kapitan statku. Ericka ukrywa niebezpieczny sekret, który zagraża gatunkowi potworów.

8 Szczera do bólu Uma Mulher Sem Filtro 2025 Komedia Komedia Zmęczona małżeństwem, pracą i życiem towarzyskim Bia szuka niekonwencjonalnej pomocy i uczy się zawsze mówić to, co myśli – niezależnie od reakcji innych osób.

7 Idealna sąsiadka The Perfect Neighbor 2025 1h 38m True crime Dokumentalny Geeta Gandbhir USA True crime Dokumentalny Dokument o strachu, uprzedzeniach i prawie do obrony koniecznej, w którym nagrania z kamer policyjnych pokazują, jak wieloletni sąsiedzki spór przybrał koszmarny obrót.

6 K-popowe łowczynie demonów KPop Demon Hunters 2025 1h 39m Fantasy Animacja Musical Chris Appelhans USA Fantasy Animacja Musical Arden Cho May Hong Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.

1 Druga Furioza 2025 2h 47m Dramat Akcja Cyprian T. Olencki Polska Dramat Akcja Mateusz Damięcki Szymon Bobrowski Kiedy plan odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic, Golden, przejmuje kontrolę nad ekipą. Wykorzystując jej struktury, szybko zdobywa kryminalną władzę nad miastem. Jednak to dla niego za mało. Po zrealizowaniu swojej życiowej ambicji dominacji nad miastem, zaczyna snuć dalsze plany ekspansji, które sięgają daleko poza granice kraju. Jego brutalne rządy zwracają jednak uwagę zarówno organów ścigania, jak i rywalizujących frakcji chuligańskich. Brutalna rywalizacja zagraża rozbiciem jego imperium.

Top 10 seriali Netfliksa w Polsce: 13-19.10.2025

5 1670 2023 - 35m Historyczny Komedia Maciej Buchwald Kordian Kądziela Polska Historyczny Komedia Bartłomiej Topa Katarzyna Herman (Sezon 2) Gdy mieszkańcy Adamczychy cieszą się latem, Jan Paweł zabiera rodzinę na zagraniczny wywczas. Jako właściciel całej całości wsi może teraz realizować niemal wszystkie swoje zachcianki, lecz dla niego to wciąż za mało. Chęć zdobycia ważnego politycznego stanowiska nakłania szlachcica do zorganizowania dożynek, jakich świat nie widział. Jednak zaplanowanie masowej imprezy w XVII wieku nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza gdy synów rozsadza ambicja, córka i żona kryją się z tajemnicami, a jeszcze ten Sobieski... Tylko Bogdan, bogaty i umyty, zdaje się żyć pełnią życia i niczego mu nie brakuje - a przynajmniej tak mogłoby się wydawać.

3 Miłość i fortuna Enfes Bir Akşam 2025 - 42m Melodramat Uluç Bayraktar Turcja Melodramat Aslı Enver Engin Akyürek (Sezon 1) Ten, kto zmienia zasady gry, wygrywa. Z jednej strony stoi Osman - który zaczynając od zera, dzięki odważnym i zdecydowanym ruchom stał się bogaty i odnoszący sukcesy. Z drugiej strony jest Nihal - przedstawicielka rodziny z wielopokoleniowym majątkiem i mistrzyni dyplomacji. To opowieść o starciu starego i nowego pieniądza, zderzeniu władzy i intelektu oraz o miłości, która rodzi się między dwojgiem charyzmatycznych bohaterów.

