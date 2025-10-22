Netflix: polski Top 10 tygodnia – "Druga Furioza" porwała tłumy

Długo Polska czekała na taki międzynarodowy sukces. Na platformę Netflix trafiła w końcu "Druga Furioza", kontynuacja popularnego hitu platformy. Sequel od razu znalazł swoją widownię. Okazało się, że to zainteresowania dało odczuć się nawet na świecie. Projekt trafił na piąte miejsce wśród wszystkich filmów na globie. Potężny wynik 7 100 000 wyświetleń to wyjątkowe wydarzenie. Nic dziwnego, że w ten sposób poznaliśmy nowego lidera zestawienia z naszego kraju. Poniżej przedstawiamy wszystkie 20 tytułów, które w minionym tygodniu przyciągnęły przed ekrany użytkowników Netfliksa z Polski.
Burakowie to najwredniejszy, najbardziej smrodliwy i najpaskudniejszy duet świata, który przy okazji prowadzi najobrzydliwszy, najniebezpieczniejszy i najbardziej idiotyczny park rozrywki na całym globie. Gdy tej parze udaje się dochrapać do władzy, dwoje odważnych sierot i cała zgraja magicznych zwierząt musi dorównać jej w przebiegłości, aby ocalić miasto.
Tym razem Paka Draka wybierze się na ekskluzywne wakacje. Będą podróżować luksusowym potwornym statkiem. W końcu od codziennej pracy w Hotelu Transylwania trzeba kiedyś odpocząć. Czas na spokojne żeglowanie i korzystanie ze wszystkich dobrodziejstw statku - od upiornych zawodów w siatkówkę przez egzotyczne wycieczki aż po relaksujące opalanie pod światłem księżyca. Ale wakacje ze snów szybko stają się wakacjami z koszmarów, kiedy Mavis spostrzega, że Drac zakochał się w tajemniczej pani kapitan statku. Ericka ukrywa niebezpieczny sekret, który zagraża gatunkowi potworów.
Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy K-popu, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, którego członkami tak naprawdę są demony.
Wydarzenie z przeszłości rozdziela losy trójki przyjaciół. Niespodziewanie w życiu Dawida (Mateusz Banasiuk), dzisiaj już lekarza, znowu pojawia się ona. Dzika (Weronika Książkiewicz) – kiedyś miłość jego życia, teraz doświadczona policjantka, składa mu propozycję nie do odrzucenia. Albo ten zostanie policyjnym informatorem i wtyczką, albo jego brat (Wojciech Zieliński) trafi do więzienia z wieloletnim wyrokiem. Przyciśnięty do muru Dawid w końcu ulega, a jego głównym celem staje się infiltracja rosnącej w siłę zorganizowanej grupy przestępczej. Trafiając w sam środek wojny o wpływy i pieniądze, będzie musiał mierzyć się z ciągłą podejrzliwością ze strony dawnego przyjaciela Goldena (Mateusz Damięcki). Wkrótce odkryje też, że świat, od którego próbował się uwolnić, wciąga go ze zdwojoną siłą.
Cuma, emerytowany złodziej sztuki, mieszka w Hiszpanii. Gdy paser Chudy proponuje nowy skok w Polsce, Cuma wraca do Krakowa. Dowiaduje się, że młodsza para złodziei już przejęła plan, więc postanawia im przeszkodzić.
Dziennikarka, odbywająca w ramach służbowego zlecenia rejs luksusowym jachtem, widzi późną nocą, jak ktoś zostaje wyrzucony za burtę. Jednak na pokładzie nie brakuje nikogo z załogi ani pasażerów. Mimo że nikt jej nie wierzy, nadal szuka odpowiedzi, narażając własne życie.
Kiedy plan odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic, Golden, przejmuje kontrolę nad ekipą. Wykorzystując jej struktury, szybko zdobywa kryminalną władzę nad miastem. Jednak to dla niego za mało. Po zrealizowaniu swojej życiowej ambicji dominacji nad miastem, zaczyna snuć dalsze plany ekspansji, które sięgają daleko poza granice kraju. Jego brutalne rządy zwracają jednak uwagę zarówno organów ścigania, jak i rywalizujących frakcji chuligańskich. Brutalna rywalizacja zagraża rozbiciem jego imperium.
(Sezon 3) W trzecim sezonie "Dyplomatki" ambasadorka Kate Wyler (Keri Russell) przeżywa wyjątkowy koszmar, ponieważ właśnie dostała to, o co prosiła. Oskarżyła wiceprezydentkę Grace Penn (Allison Janney) o zorganizowanie ataku terrorystycznego i przyznała, że chce przejąć jej stanowisko. Kłopot w tym, że prezydent nie żyje, za co odpowiadać może mąż Kate, Hal (Rufus Sewell), natomiast Grace Penn jest liderką wolnego świata. To jednak wcale nie przeszkadza Halowi, który chce za wszelką cenę zapewnić żonie posadę wiceprezydentki. Kate przychodzi więc wejść w buty, których nie chciała zakładać, mając przy tym swobodę, jakiej się nie spodziewała. Sprawy nie ułatwiają jej coraz bardziej skomplikowana przyjaźń z ministrem spraw zagranicznych Austinem Dennisonem (David Gyasi) oraz kłopotliwe relacje z pierwszym dżentelmenem Toddem Pennem (Bradley Whitford).
(Sezon 1) Południowa Francja, rok 1504. Niebezpieczny i cyniczny zabójca Néro zostaje zdradzony przez swojego mistrza i wieloletniego sojusznika. Rozpoczyna wielką ucieczkę przed ścigającymi go groźnymi wrogami. Po drodze zabiera też ze sobą swoją córkę, Perlę, która do tej pory myślała, że jest sierotą. W trakcie podróży, która może przynieść zemstę i odkupienie, Néro musi wybierać, czy uratować siebie, czy córkę oraz resztę świata.
(Sezon 2) Gdy mieszkańcy Adamczychy cieszą się latem, Jan Paweł zabiera rodzinę na zagraniczny wywczas. Jako właściciel całej całości wsi może teraz realizować niemal wszystkie swoje zachcianki, lecz dla niego to wciąż za mało. Chęć zdobycia ważnego politycznego stanowiska nakłania szlachcica do zorganizowania dożynek, jakich świat nie widział. Jednak zaplanowanie masowej imprezy w XVII wieku nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza gdy synów rozsadza ambicja, córka i żona kryją się z tajemnicami, a jeszcze ten Sobieski... Tylko Bogdan, bogaty i umyty, zdaje się żyć pełnią życia i niczego mu nie brakuje - a przynajmniej tak mogłoby się wydawać.
(Sezon 3) Seryjny zabójca. Hiena cmentarna. Psychopata. W latach 50. ubiegłego wieku na podupadającej farmie, skrytej pośród skutych mrozem pól Wisconsin, spokojny żywot wiódł przyjazny i nieśmiały odludek Eddie Gein. Jego dom skrywał jednak tajemnicę tak makabryczną, że więdły przy niej wszystkie wcześniejsze wyobrażenia o naturze amerykańskiego koszmaru. Izolacja, psychoza i bałwochwalcze uwielbienie dla matki dały początek perwersyjnym zbrodniom i nowemu gatunkowi potwora, który przez dekady prześladował Hollywood. Od "Psychozy", poprzez "Teksańską masakrę piłą mechaniczną", aż po "Milczenie owiec" - przerażająca spuścizna Geina stanowiła inspirację dla fikcyjnych zwyrodnialców zrodzonych na jego podobieństwo i zapoczątkowała popkulturową obsesję na punkcie kryminalnych dewiantów. Ed Gein nie tyle po prostu odcisnął piętno na jednym z gatunków filmowych, co stał się wręcz archetypem bohatera nowoczesnego horroru.
(Sezon 1) Ten, kto zmienia zasady gry, wygrywa. Z jednej strony stoi Osman - który zaczynając od zera, dzięki odważnym i zdecydowanym ruchom stał się bogaty i odnoszący sukcesy. Z drugiej strony jest Nihal - przedstawicielka rodziny z wielopokoleniowym majątkiem i mistrzyni dyplomacji. To opowieść o starciu starego i nowego pieniądza, zderzeniu władzy i intelektu oraz o miłości, która rodzi się między dwojgiem charyzmatycznych bohaterów.
(Sezon 1) Dramat komediowy, który w niepokorny, nieco przewrotny sposób opowiada historię dorastania. Akcja rozgrywa się w trudnym, nieprzewidywalnym świecie Korpusu Piechoty Morskiej USA lat 90. - w czasach, gdy bycie gejem w wojsku wciąż było nielegalne. Serial śledzi losy zagubionego, ukrywającego swoją orientację Camerona Cope'a (Miles Heizer) oraz jego najlepszego przyjaciela Raya McAffeya (Liam Oh), syna bohaterskiego marine, którzy dołączają do zróżnicowanej grupy rekrutów. Razem z nią przemierzają dosłowne i metaforyczne pola minowe obozu szkoleniowego, zawiązując nieoczekiwane więzi i odkrywając swoje prawdziwe "ja" w środowisku, które ma doprowadzić ich do granic wytrzymałości. Pełen błyskotliwego humoru i serca serial to opowieść o przyjaźni, odporności i szukaniu swojego miejsca w świecie - nawet wtedy, gdy ten świat wydaje się zdeterminowany, by utrzymać cię w ryzach albo zostawić w tyle.