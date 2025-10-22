Ujawniono kolejne gwiazdy "The Social Reckoning" Sorkina

W przygotowaniu jest kontynuacja "The Social Network" zatytułowana "The Social Reckoning". Jako Mark Zuckerberg nie powróci Jesse Eisenberg – rolę przejął po nim Jeremy Strong. Już wcześniej wiedzieliśmy, że w obsadzie pojawią się także Mikey Madison, Jeremy Allen White, Bill Burr i Wunmi Mosaku, a teraz ogłoszono kolejne nazwiska.
Kto zagra w kontynuacji "The Social Network"?
Getty Images © Dominik Bindl
Zespół aktorski zasilą Billy Magnussen, Betty Gilpin, Gbenga Akinnagbe i Anna Lambe
. Na ten moment nie ujawniono, w kogo mają się wcielić. Magnussena
mogliśmy ostatnio oglądać w aktorskiej wersji "Lilo & Stitcha
". Gilpin
znana jest m.in. z filmu "Polowanie
", Gbenga Akinnagbe
pojawia się w nowym filmie Kathryn Bigelow
– "Dom pełen dynamitu
", a Anna Lambe
zagrała w ostatnim jak dotąd sezonie "Detektywa
".
Akcja kontynuacji "The Social Network
" rozgrywa się 17 lat po wydarzeniach z pierwszej części. W centrum wydarzeń będzie młoda pracownica Facebooka – Frances Haugen – to właśnie w nią wcieli się Mikey Madison
. Kobieta podejmuje ryzykowną współpracę z dziennikarzem Jeff Horwitzem (w tej roli Jeremy Allen White
), aby ujawnić największe tajemnice technologicznego giganta. Premierę zaplanowano na 9 października 2026 roku. Reżyserem i scenarzystą jest Aaron Sorkin
, autor nagrodzonego Oscarem
scenariusza do oryginału.
"The Social Network" - zwiastun