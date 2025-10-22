Newsy Filmy Ujawniono kolejne gwiazdy "The Social Reckoning" Sorkina
Filmy

Ujawniono kolejne gwiazdy "The Social Reckoning" Sorkina

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Billy+Magnussen%2C+Betty+Gilpin+i+Anna+Lambe+w+obsadzie+%22The+Social+Reckoning%22-163518
Ujawniono kolejne gwiazdy &quot;The Social Reckoning&quot; Sorkina
źródło: Getty Images
autor: John Nacion
W przygotowaniu jest kontynuacja "The Social Network" zatytułowana "The Social Reckoning". Jako Mark Zuckerberg nie powróci Jesse Eisenberg – rolę przejął po nim Jeremy Strong. Już wcześniej wiedzieliśmy, że w obsadzie pojawią się także Mikey Madison, Jeremy Allen White, Bill Burr i Wunmi Mosaku, a teraz ogłoszono kolejne nazwiska.

Kto zagra w kontynuacji "The Social Network"?



GettyImages-2213247922.jpg Getty Images © Dominik Bindl

Zespół aktorski zasilą Billy Magnussen, Betty Gilpin, Gbenga Akinnagbe i Anna Lambe. Na ten moment nie ujawniono, w kogo mają się wcielić. Magnussena mogliśmy ostatnio oglądać w aktorskiej wersji "Lilo & Stitcha". Gilpin znana jest m.in. z filmu "Polowanie", Gbenga Akinnagbe pojawia się w nowym filmie Kathryn Bigelow – "Dom pełen dynamitu", a Anna Lambe zagrała w ostatnim jak dotąd sezonie "Detektywa".

Akcja kontynuacji "The Social Network" rozgrywa się 17 lat po wydarzeniach z pierwszej części. W centrum wydarzeń będzie młoda pracownica Facebooka – Frances Haugen – to właśnie w nią wcieli się Mikey Madison. Kobieta podejmuje ryzykowną współpracę z dziennikarzem Jeff Horwitzem (w tej roli Jeremy Allen White), aby ujawnić największe tajemnice technologicznego giganta. Premierę zaplanowano na 9 października 2026 roku. Reżyserem i scenarzystą jest Aaron Sorkin, autor nagrodzonego Oscarem scenariusza do oryginału.

"The Social Network" - zwiastun



Powiązane artykuły Betty Gilpin

Zobacz wszystkie artykuły

The Social Reckoning  (2026)

 The Social Reckoning

The Social Network  (2010)

 The Social Network

Najnowsze Newsy

Seriale

Seria "Piątek trzynastego" wskrzeszona. Koniec zdjęć do "Crystal Lake"

Filmy

Gwiazdy "The Boys", "Stranger Things" w biografii słynnego artysty

VOD Seriale

Lucjusz Malfoy w pierwszym sezonie serialu "Harry Potter"

Filmy

"Desperatki" wciąż z szansą na reboot. Po 6 latach wybrano reżysera

VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia – "Druga Furioza" porwała tłumy

VOD Seriale Filmy

Netflix: Top 10 tygodnia – zaskoczeń brak. "Potwór" nadal numerem 1

Filmy

Mel Gibson idzie na całość! Obłędny budżet "Pasji 2"

48 komentarzy