Box Office Świat: "Tron: Ares" wytrzymał i pozostał numerem jeden

W światowych kinach wciąż spokojnie. W niektórych krajach widzów jest tak mało, że plajtować zaczynają całe sieci kinowe (tak się ostatnio stało w Korei Południowej). Na czele naszego zestawienia utrzymał się "Tron: Ares". Było to jednak pyrrusowe zwycięstwo.
Amerykańskie media oczywiście jako numer jeden podają "Czarny telefon 2
", ale to ze względu na pięciodniowe otwarcie. Wyniki z samego weekendu "Tron: Ares"
ma lepsze. Co – biorąc pod uwagę wysokość wpływów – nie jest powodem do świętowania. Widowisko Disneya zgarnęło bowiem zaledwie 14,1 mln dolarów
.
Zwycięstwo w naszym zestawieniu zapewniła filmowi premiera w Chinach. "Tron: Ares"
nie zrobił tam większego wrażenia i na otwarcie zgarnął jedna tylko 2,8 mln dolarów. To jednak wystarczyło, by pokonać konkurencję. Po 10 dniach pobytu w kinach na świecie "Tron: Ares"
ma szokująco mało na koncie – 48,4 mln dolarów. Wraz z Ameryką daje to 103 miliony.
Zwiastun filmu "Tron: Ares"
Los drugiego miejsca na razie nie jest ostatecznie rozstrzygnięty. Wygląda jednak na to, że zajmie je nowość – horror "Czarny telefon 2"
. Film na świecie (z wyjątkiem Meksyku) nie cieszy się zainteresowaniem widowni. W weekend zarobił ok. 11,9 mln dolarów
, a od środowej premiery 15,5 mln dolarów. Jest to wynik z 71 krajów, tymczasem w czasach pandemii COVID-19 w nieco ponad 40 krajach pierwszy "Czarny telefon
" na koniec tygodnia otwarcia miał na koncie 12,5 mln dolarów. Trzeba jednak zauważyć, że horror nie miał jeszcze premiery we wszystkich najważniejszych rynkach (np. w Niemczech, Hiszpanii, Korei i Japonii).
W Meksyku "Czarny telefon 2"
był wielkim hitem. Zarobił tam 4,3 mln dolarów. Warte zauważenia wyniki pochodzą też z Wielkiej Brytanii (1,5 mln dolarów, gdzie jednak przegrał walkę o pierwsze miejsce z inną nowością) oraz w Brazylii (1,2 mln).
Niewiele gorzej od horroru studia Blumhouse wypadła "Jedna bitwa po drugiej"
. Warner Bros. podaje jako weekendowe wpływy 11,8 mln dolarów
. Dzięki temu Paul Thomas Anderson
ma pierwszy film w karierze, który poza granicami USA zgarnął co najmniej 100 milionów dolarów (obecnie 100,6 mln). Po uwzględnieniu wpływów z Ameryki otrzymujemy kwotę 162,5 mln dolarów.
Z miejsca trzeciego na czwarte spadł "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc"
. Anime bardzo powoli traci widzów pozostając numerem jeden zarówno w Japonii jak i w Korei Południowej. Tylko w weekend film zarobił kolejne 7,7 mln dolarów
. Co łącznie daje już 68 milionów dolarów.
Numerem pięć w naszym zestawieniu jest familijna produkcja "Koci domek Gabi: Film"
. Wysoką pozycję na liście zapewniły tym razem premiery w Wielkiej Brytanii (skąd pochodzi 2,3 mln dolarów wraz z pokazami przedpremierowymi) oraz w Hiszpanii (1,0 mln). Weekendowe wpływy szacujemy na 6,1 mln dolarów
. Zagraniczne zarobki filmu wynoszą aktualnie 28,2 mln dolarów, a globalne 58,2 mln. Przed filmem wciąż premiera w Japonii, gdzie zadebiutuje dopiero w... marcu
Naszą listę zamyka nowość z Indii, tamilska produkcja "Dude"
. Obraz zadebiutował z kwotą 5,6 mln dolarów
. Wraz ze skromnym startem w Ameryce daje to 6,2 mln dolarów.
Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Ne Zha 2. W krainie potworów
|$2 170,4
|$2 197,7
|29.01
|Chiny
|2
|Lilo & Stitch
|$613,7
|$1 037,5
|21.05
|USA
|3
|Minecraft: Film
|$534,0
|$957,9
|2.04
|USA
|4
|Jurassic World: Odrodzenie
|$528,6
|$868,2
|2.07
|USA
|5
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
|$527,8
|$649,0
|18.07
|Japonia
|6
|Tang Ren Jie Tan an 1900
|$499,2
|$499,2
|29.01
|Chiny
|7
|F1: Film
|$439,8
|$629,3
|25.06
|USA
|8
|Nanjing Zhao Xiang Guan
|$419,1
|$419,1
|25.07
|Chiny
|9
|Mission: Impossible—The Final Reckoning
|$401,4
|$598,8
|21.05
|USA
|10
|Jak wytresować smoka
|$372,9
|$635,9
|6.06
|USA