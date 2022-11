Ennio Morricone – The Official Concert Celebration już w grudniu w Krakowie

"Ennio Morricone – The Official Concert Celebration" to unikalne muzyczne widowisko stworzone przez legendarnego kompozytora. Produkcji powstałej z myślą o największych arenach koncertowych na świecie przewodzić będzie syn Artysty, Andrea Morricone . W programie wydarzenia nie zabraknie m.in. kultowych scen filmowych oraz niepublikowanych dotąd materiałów z udziałem Mistrza i jego wybitnych współpracowników. Pierwsza trasa koncertowa w historii obejmie kilkanaście krajów w całej Europie, w tym również Polskę. Dźwięki Maestro zabrzmią 21 grudnia 2022 r. w krakowskiej TAURON Arenie Kraków. Bilety dostępne na www.eventim.pl/goodtaste Naszedł wreszcie czas, by oddać hołd największemu kompozytorowi muzyki filmowej w sposób szczególny – wyjątkowym wydarzeniem, któremu towarzyszyć będzie niespotykane dotąd muzyczne doświadczenie. Tuż po ogłoszeniu muzycznej emerytury w 2019 r., Ennio Morricone rozpoczął prace nad koncertem, upamiętniającym własne dziedzictwo muzyczne. Rok później, bo już w 2020 r., Mistrz ukończył proces twórczy, a efekty jego pracy niebawem ujrzą światło dziennie.W programie wydarzenia ukazany zostanie niepublikowany dotąd materiał filmowy prezentujący legendarnego kompozytora podczas pracy, a całość dodatkowo uzupełnią fragmenty wywiadów. Ponadto fani zmarłego Artysty zobaczą m.in. ikoniczne sceny klasyki kina i specjalne efekty świetlne. Multimedialna oprawa wydarzenia jedynie dopełni występ wieloletnich solistów Mistrza, którym na scenie towarzyszyć będzie chór i orkiestra symfoniczna pod batutą syna kompozytora, Andrei Morricone.Przypomnijmy, że Ennio Morricone zmarł 6 lipca 2020 r. w wieku 91 lat. Legendarny twórca skomponował ponad 500 partytur do produkcji filmowych i kinowych oraz ponad 100 wybitnych utworów muzycznych. Najważniejsze z nich – "Cinema Paradiso", "One Upon a time in America", "The Good, The Bad and The Ugly", "The Untouchable" i "The Mission" – zabrzmią podczas nadchodzącej, wyjątkowej trasy koncertowej. W latach 2014-2019 światowej sławy kompozytor zagrał 111 koncertów w największych salach koncertowych Europy przed publicznością liczącą ponad 800 000 widzów, co zaowocowało spektakularnymi przychodami ze sprzedaży biletów w wysokości 80 milionów euro.– podkreśla Andrea Morricone , zapowiadając nadchodzące muzyczne widowisko.Podczas koncertu w Polsce, 21 grudnia w Tauron Arenie w Krakowie wystąpi Philharmonic Orchestra Flanders/Czeska Narodowa Orkiestra Symfoniczna oraz ponad 50-osobowy chór. Maestro Andrea Morricone osobiście poprowadzi wszystkie koncerty z trasy.Regulamin wydarzenia jest dostępny na www.goodtaste.pl/regulamin