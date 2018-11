Etiuda&Anima 2018 - Top 10

Z programu Etiuda&Anima 2018 wybraliśmy dla Was dziesięć wydarzeń, których nie możecie przegapić.Gość Specjalny – Paul Driessen 10 najlepszych filmów krótkometrażowych Jana Švankmajera Wręczenie Nagrody 25-lecia festiwalu Etiuda&Anima Janowi Švankmajerowi Goście Specjalni – Jaromir Kallista ("Hmyz"), reż. Jan Švankmajer , CZ 2018, 100'Wystąpią na żywo: Paul Driessen (Holandia), Steven Woloshen (Kanada), Űlo Pikkov (Estonia)ETIUDA – międzynarodowy konkurs krótkometrażowych filmów studenckich, ANIMA – międzynarodowy konkurs krótkometrażowych filmów animowanych, ANIMA.PL – konkurs polskich filmów animowanychInspiracją tej pełnometrażowej animacji z elementami dokumentu jest książka Ryszarda Kapuścińskiego "Jeszcze dzień życia" z 1976 roku.Inauguracja nowego cyklu "Między mediami", poświęconego artystom poruszającym się w przestrzeni multimedialnej.Najnowszy film Janusza Kondratiuka , autora niezapomnianych, to słodko gorzki obraz relacji rodzinnych, dla którego inspiracją jest prawdziwa historia.Drugi pełnometrażowy film animowany Niny Paley to całkowicie prześmiewcze, i pełne politycznych skojarzeń spojrzenie na najsłynniejsze z żydowskich świąt.Jest to opowieść o młodej kobiecie ukrywającej się w domu, ale również historia fizycznego i psychicznego świata, który się rozpada, unicestwia się i jednocześnie wciąż się odradza.Film animowany inspirowany historią pierwszego psa w kosmosie – Łajki.