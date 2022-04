Ezra Miller na wylocie w Warner Bros.? Co dalej z kinowym Flashem?

Ezra Miller: musimy porozmawiać o ekscesach

Getty Images © Taylor Hill



Ezra Miller. Przyszłość w Warner Bros. pod znakiem zapytania

Zwiastun filmu "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a"

W Warner Bros. trwa stan podwyższonego napięcia. Głównym powodem jest proces wchodzenia studia w skład koncernu Discovery, który już wiąże się z licznymi zwolnieniami, a ma ich być jeszcze więcej. Pomniejszym jest Ezra Miller . Ostatnie hawajskie ekscesy przelały czarę goryczy. Kierownictwo Warner Bros. postanowiło wstrzymać prace nad wszystkimi nowymi projektami, w których na listach obsadowych widnieje nazwisko "Ezra Miller". Ezra Miller znów jest w świetle jupiterów za sprawą pozaekranowych ekscesów. 28 marca pojawiły się doniesienia o kobiecie i mężczyźnie poturbowanych w barze karaoke. Policja aresztowała winnego. Jego tożsamość? Ezra Miller Dzień później pojawiły się kolejne niepokojące doniesienia. Miller dostał zakaz zbliżania się do pary, która oskarża gwiazdę nadchodzącego widowiska " The Flash " o wtargnięcie do ich sypialni, kradzież paszportu kobiety i portfela z dokumentami mężczyzny oraz wykrzykiwanie gróźb w stylu: pogrzebię ciebie i twoją puszczalską żonę.Nie są to jedyne ekscesy w wykonaniu Millera . W kwietniu 2020 do sieci trafiło wideo z Islandii, na którym widać, jak Miller dusi w barze kobietę. W styczniu na Instagramie opublikowane zostało nagranie, w którym Miller nakazuje członkom Ku Klux Klanu z Karoliny Północnej, by zastrzelili się, bo inaczej on zrobią to za nich. Miller nie ukrywa fascynacji bronią palną i twierdzi, że broń półautomatyczna powinna być w każdym domu. Posiada też kuszę z filmu " Musimy porozmawiać o Kevinie ".Czasy pandemii były niezwykle pracowite dla gwiazdy. Ma na swoim koncie udział w filmach Warner Bros. " Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a " i " The Flash ". Z obu planów dochodziły niepokojące doniesienia. Nie było co prawda raportów o przemocy i wrzaskach, ale Miller miewał stany dezorientacji i napady paniki.Z tych wszystkich powodów Warner Bros. postanowiło wstrzymać wszystkie projekty. Jednak na razie nie podjęto ostatecznej decyzji o zerwaniu relacji. Ostatnio studio opóźniło premierę widowiska " The Flash " o pół roku (przełożono ją na czerwiec 2023 roku). Decydenci mają więc jeszcze rok na zdecydowanie o losie swojej gwiazdy.W sieci już jednak pojawiła się petycja, by nowym filmowym Flashem został Grant Gustin . Nie jest to przypadkowy wybór. Aktor jest bowiem gwiazdą serialu " The Flash ".