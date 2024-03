Ezra Miller usunięty z obsady serialu "Niezwyciężony"? Jego postać przemawia nowym głosem

Ezra Miller znika z serialu z powodu kłopotów z prawem?

Jak się okazuje, twórcy " Niezwyciężonego " dokonali recastingu i w drugim sezonie obsadzili w roli Sinclaira Erica Bauzę (" Bob's Burgers "). Podmiana została jednak dokonana po cichu bez wypuszczenia oficjalnej informacji prasowej. W efekcie w sieci szybko pojawiły się pogłoski, iż Miller został zwolniony z powodu kontrowersji, które wzbudzał w ostatnich latach.Przypomnijmy: w 2022 roku aktor został oskarżony o włamanie i kradzież, a także szereg napaści. Pozwali go również rodzice 18-letniej osoby, którzy twierdzili, że miał na nią zły wpływ. Miller przeprosił wówczas publicznie za swoje zachowanie, przyznał się do problemów ze zdrowiem psychicznym i zapowiedział zmianę w swoim życiu oraz terapię.Karierze gwiazdora nie przysłużyła się również klapa finansowa komiksowego widowiska " Flash ". Kosztujący 200 milionów dolarów film zarobił na całym świecie zaledwie 270 milionów.to ekranizacja komiksu Roberta Kirkmana , autora obrazkowego pierwowzoru " The Walking Dead ". Serial opowiada historię licealisty Marka Graysona, syna Ziemianki oraz pochodzącego z kosmosu potężnego Omni-Mana. Tuż po siedemnastych urodzinach chłopak zaczyna odkrywać u siebie supermoce. Jednocześnie powoli zdaje sobie sprawę, że dziedzictwo jego ojca wcale nie jest tak heroiczne, jak mogłoby się wydawać.W gwiazdorskiej obsadzie " Niezwyciężonego " znaleźli się: Steven Yeun Mahershala Ali oraz Seth Rogen . Ten ostatni jest również jednym z producentów wykonawczych serialu.